Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu: 31 Temmuz Cuma günü 7 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!

Yurt genelinde etkili olan bahar havası yerini çeşitli illerde sağanak yağışa bırakırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) gök gürültülü sağanak yağışa karşı pek çok il için uyarılarda bulundu.

31 Temmuz Cuma günü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 31 Temmuz Cuma günü yurdun çeşitli şehirlerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

İşte gök gürültülü yağmurun etkili olacağı 7 şehrimiz

Meteoroloji'nin 31 Temmuz Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı 7 il şu şekilde sıralandı:

Ağrı

Ardahan

Artvin

Giresun

Kars

Rize

Trabzon