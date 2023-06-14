Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: 13 ile kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 ili kuvvetli yağış için uyardı. Yapılan uyarıda vatandaşların ani sel, yıldırım ve dolu yağışı hakkında tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: 13 ile kuvvetli sağanak geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Erzincan, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için uyarıda bulundu. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

- 14.06.2023 Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Perşembe akşam saatlerine kadar kuzeydoğu kesimlerde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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