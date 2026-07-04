Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış uyarısı: Hangi illerde yağmur bekleniyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son hava durumu raporunda İstanbul başta olmak üzere birçok il için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. İşte bölge bölge 4 Temmuz hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yağışların İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güney kesimleri ile Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Ülke genelindeki hava durumu tablosuna bakıldığında, kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu bir gün geçireceği tahmin ediliyor. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Buna ek olarak Akdeniz Bölgesi'nin Toroslar mevkii, Osmaniye, Hatay'ın batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde de yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. Yurdun geri kalan kesimleri ise günü az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle geçirecek.
Hava sıcaklıkları incelendiğinde, yurdun kuzeybatı ve doğu kesimlerinde termometrelerin biraz daha düşük seviyeleri göstereceği öngörülüyor. Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genel olarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği belirtiliyor. Özellikle Hatay çevrelerinde rüzgarın batılı yönlerden kuvvetlice esmesi beklendiğinden, bu bölgedeki vatandaşların da rüzgarın yaratabileceği etkilere karşı hazırlıklı olması gerekiyor.
İşte bölge bölge 4 Temmuz hava durumu raporu...
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı . Yağışların; güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı . Yağışların; güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu,
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı az bulutlu, iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 26°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu,yarın öğle saatlerinden sonra batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlaın; yerel kuvvetli olması bekleniyor
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar batısı 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6gece 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi güneyli yönlerden 3 ila 5, batısı 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in batısı 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı . Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.