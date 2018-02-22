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Meteoroloji gün verdi: Kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, Marmara Bölgesi'nde görülen aralıklı sağanak hava sıcaklıklarının düşmesiyle pazar günü kara dönüşecek

Meteoroloji gün verdi: Kar yağışı geliyor

Marmara Bölgesi'nin genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette esecek.

EDİRNE VE KIRKLARELİ'NDE PAZAR GÜNÜ KAR BEKLENİYOR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, bölgede görülen aralıklı sağanak hava sıcaklıklarının düşmesiyle pazar günü kara dönüşecek.

Kar yağışı etkisini Edirne ve Kırklareli'de pazartesi günü de sürdürecek.

Hava sıcaklığının 9 derece olarak ölçüldüğü Trakya illerinde hava sıcaklığı pazar günü 4 - 6 derecelere düşecek.

Etiketler; #istanbul hava durumu #marmara bölgesi #Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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