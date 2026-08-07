Meteoroloji güncel hava durumunu açıkladı! İstanbul dâhil o illerde yağmur alarmı

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da sağanak geçişleri

Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyı hattı ile Ordu, Rize, Trabzon ve Artvin çevrelerinde aralıklı yerel sağanak yağışlar görülecek. Doğu Anadolu’da ise Kars ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu için "Toz Taşınımı" uyarısı

Sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşacağı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak bölgenin doğusunda etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.