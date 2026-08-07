Meteoroloji güncel hava durumunu açıkladı! İstanbul dâhil o illerde yağmur alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt geneline ilişkin güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin büyük bir bölümünde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Kuzey kesimler ile Akdeniz’in yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken; İstanbul, Çanakkale, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak yağışlar görülecek. Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimleri için ise kritik toz taşınımı uyarısı yapıldı.
İstanbul’un batısı ve Çanakkale’nin kuzeyine sağanak uyarısı
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, sabah saatlerinde İstanbul’un batı ilçeleri ile Çanakkale’nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
Akdeniz’in iç kesimlerinde ve Toroslar'da yağış var
Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor. Ancak iç ve doğu kesimler yer yer çok bulutlu olacak. Adana ve Antalya’nın iç kesimleri ile Toroslar mevkiinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da sağanak geçişleri
Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyı hattı ile Ordu, Rize, Trabzon ve Artvin çevrelerinde aralıklı yerel sağanak yağışlar görülecek. Doğu Anadolu’da ise Kars ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu için "Toz Taşınımı" uyarısı
Sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşacağı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak bölgenin doğusunda etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Bölge Bölge İl İl Hava Durumu Tahminleri
MARMARA BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu, İstanbul’un batı ve Çanakkale’nin kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı.
BURSA: 33°C — Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 35°C — Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 32°C — Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 34°C — Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ Az bulutlu ve açık, iç kesimler yer yer parçalı bulutlu.
AYDIN: 39°C — Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 39°C — Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 34°C — Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 36°C — Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimleri çok bulutlu, Toroslar mevkii sağanak yağışlı.
ADANA: 35°C — Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 32°C — Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR: 36°C — Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 32°C — Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu.
ANKARA: 35°C — Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 33°C — Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 34°C — Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT: 29°C — Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu.
BOLU: 30°C — Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 32°C — Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU: 34°C — Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 27°C — Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler ile Ordu ve Artvin çevreleri yerel sağanak yağışlı.
AMASYA: 34°C — Parçalı ve çok bulutlu
RİZE: 29°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı
SAMSUN: 30°C — Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 28°C — Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusu parçalı bulutlu; Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak yağışlı.
ERZURUM: 31°C — Parçalı ve az bulutlu
KARS: 26°C — Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
MALATYA: 36°C — Az bulutlu ve açık
VAN: 29°C — Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR: 40°C — Az bulutlu ve açık
MARDİN: 36°C — Az bulutlu ve açık
SİİRT: 39°C — Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 40°C — Az bulutlu ve açık