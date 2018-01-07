Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava durumu raporunu yayımladı. 7 Ocak Pazar ile 13 Ocak Cumartesi günlerini kapsayan haftalık hava durumu haberimizde.. İşte 7 Ocak Pazar İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji'den gelen son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle







HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor.



RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK



MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



7 Ocak Pazar Balıkesir hava durumu °C, 16°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



7 Ocak Pazar Edirne hava durumu °C, 16°C

Az bulutlu ve açık



7 Ocak Pazar İstanbul hava durumu °C, 13°C

Az bulutlu ve açık



7 Ocak Pazar Sakarya hava durumu °C, 17°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde ve Muğla çevrelerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



7 Ocak Pazar Afyonkarahisar hava durumu °C, 12°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



7 Ocak Pazar Denizli hava durumu °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu



7 Ocak Pazar İzmir hava durumu °C, 17°C

Az bulutlu ve açık



7 Ocak Pazar Kütahya hava durumu°C, 12°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



7 Ocak Pazar Adana hava durumu°C, 17°C

Az bulutlu ve açık



7 Ocak Pazar Antlaya hava durumu °C, 21°C

Az bulutlu ve açık



7 Ocak Pazar Burdur hava durumu °C, 15°C

Az bulutlu ve açık



7 Ocak Pazar Mersin hava durumu °C, 19°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



7 Ocak Pazar Ankara hava durumu °C, 10°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



7 Ocak Pazar Eskişehir hava durumu °C, 11°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



7 Ocak Pazar Konya hava durumu°C, 11°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



7 Ocak Pazar Sivas hava durumu °C, 7°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



7 Ocak Pazar Bolu hava durumu °C, 11°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



7 Ocak Pazar Düzce hava durumu °C, 15°C

Az bulutlu ve açık



7 Ocak Pazar Kastamonu hava durumu °C, 9°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



7 Ocak Pazar Zonguldak hava durumu °C, 13°C

Az bulutlu ve açık



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



7 Ocak Pazar Bayburt hava durumu °C, 4°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



7 Ocak Pazar Çorum hava durumu °C, 8°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



7 Ocak Pazar Samsun hava durumu °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu



7 Ocak Pazar Trabzon hava durumu °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



7 Ocak Pazar Bingöl hava durumu °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli



7 Ocak Pazar Erzurum hava durumu °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli



7 Ocak Pazar Malatya hava durumu °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli



7 Ocak Pazar Van hava durumu °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusu yer yer puslu ve sisli



7 Ocak Pazar Batman hava durumu °C, 13°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



7 Ocak Pazar Diyarbakır hava durumu °C, 13°C

Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



7 Ocak Pazar Gaziantep hava durumu °C, 13°C

Az bulutlu ve açık



7 Ocak Pazar Şanlıurfa hava durumu °C, 16°C

Az bulutlu ve açık



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