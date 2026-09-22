Meteoroloji Haritayı Güncelledi: 23 Eylül Çarşamba Günü Sağanak Çok Sayıda İli Vuracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre, yurdu etkisi altına alan serin ve yağışlı sistem doğrultusunda 23 Eylül 2026 Çarşamba günü sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre, yurdu etkisi altına alan serin ve yağışlı sistem doğrultusunda 23 Eylül 2026 Çarşamba günü sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır:
Marmara'nın Doğusu: Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde aralıklı sağanak geçişleri (İstanbul'da ise çok bulutlu hava hakim olurken yağışların yer yer hafif geçişler şeklinde sürmesi bekleniyor).
Karadeniz Bölgesi (Kuvvetli Yağış): Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin genelinde aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar.
İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinde aralıklı gök gürültülü sağanak geçişleri.
Akdeniz Bölgesi: Antalya'nın doğu ilçeleri, Toroslar mevkii, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay kıyılarında yerel gök gürültülü sağanaklar.
Doğu Anadolu (Kuzey ve Batısı): Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Malatya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel yağışlar.
Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu genelinde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor.
Sonbahar Fırtınası Yayılıyor: Karadeniz ve İç Kesimlere Kuvvetli Sağanak Uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Eylül Çarşamba gününe ait hava durumu raporunu paylaştı. Karadeniz sahil şeridi başta olmak üzere Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'de aralıklı ve kuvvetli sağanak yağışlar beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına gerilediği bildirildi.
Eylül ayının son haftasına girilirken Türkiye, sonbaharın etkisini hissettiren serin ve yağışlı hava dalgasının hakimiyeti altında. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, çarşamba günü sistem doğuya ve iç kesimlere doğru genişleyerek geniş bir hatta yağış bırakacak.
Karadeniz Kıyı Şeridine Sel ve Su Baskını Uyarısı
Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e kadar uzanan hat boyunca (Zonguldak, Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize) yağışların yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor. Özellikle Doğu Karadeniz'de dik yamaçlarda heyelan, ani dere taşkınları, su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
İç Anadolu ve Akdeniz'de Yağış Sürüyor
Başkent Ankara ve Eskişehir başta olmak üzere İç Anadolu'nun kuzey ve doğu illerinde gün boyu aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak. Ankara'da sıcaklığın 18-20°C seviyelerine kadar inmesi bekleniyor. Akdeniz'de ise Antalya'nın doğu ilçeleri ile Adana, Osmaniye ve Hatay hattında yerel kuvvetli sağanaklar öngörülüyor.
Sıcaklıklar Hissedilir Derecede Düşüyor
Yağışlı havayla birlikte rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan sert (poyraz) esmesi bekleniyor. Megakent İstanbul'da rüzgarlı ve kapalı havayla termometreler 21-22°C bandında seyrederken; yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım ve fırtınaya karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.