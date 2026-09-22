Meteoroloji Haritayı Güncelledi: 23 Eylül Çarşamba Günü Sağanak Çok Sayıda İli Vuracak!

Başkent Ankara ve Eskişehir başta olmak üzere İç Anadolu'nun kuzey ve doğu illerinde gün boyu aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak. Ankara'da sıcaklığın 18-20°C seviyelerine kadar inmesi bekleniyor. Akdeniz'de ise Antalya'nın doğu ilçeleri ile Adana, Osmaniye ve Hatay hattında yerel kuvvetli sağanaklar öngörülüyor.