Meteoroloji haritayı paylaştı! Bir yanda 40 derece çöl sıcağı, diğer yanda gök gürültülü sağanak: İşte il il durum

ANTALYA 40 DERECE İLE ZİRVEDE: KAVURUCU SICAKLAR VURUYOR

Yurdun batı, güney ve iç kesimlerinde yüksek sıcaklık dalgası etkisini hissettiriyor:

Ege ve Akdeniz: Antalya 40 dereceyle günün en sıcak kenti olarak öne çıkarken; Manisa ve Aydın 39°C, İzmir, Muğla ve Denizli 36-37°C bandında seyrediyor.

Marmara: Güneşli ve az bulutlu hava etkisini sürdürüyor; Çanakkale ve Kırklareli 35°C, Bursa 33°C, İstanbul ise 31°C seviyelerinde ölçülüyor.

İç ve Güneydoğu Anadolu: Başkent Ankara 32°C, Şanlıurfa 38°C, Diyarbakır 36°C sıcaklıkla dikkat çekiyor.