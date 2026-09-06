Meteoroloji haritayı paylaştı! Bir yanda 40 derece çöl sıcağı, diğer yanda gök gürültülü sağanak: İşte il il durum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı son hava durumu tahmin haritasıyla yurdu ikiye bölen hava koşullarını duyurdu.
Ege ve Akdeniz kıyılarında termometreler 40 dereceye dayanarak kavurucu sıcaklıkları beraberinde getirirken; Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yetkililer, batı ve güneyde aşırı sıcak çarpmasına, doğu ve kuzey hatlarında ise ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.
ANTALYA 40 DERECE İLE ZİRVEDE: KAVURUCU SICAKLAR VURUYOR
Yurdun batı, güney ve iç kesimlerinde yüksek sıcaklık dalgası etkisini hissettiriyor:
Ege ve Akdeniz: Antalya 40 dereceyle günün en sıcak kenti olarak öne çıkarken; Manisa ve Aydın 39°C, İzmir, Muğla ve Denizli 36-37°C bandında seyrediyor.
Marmara: Güneşli ve az bulutlu hava etkisini sürdürüyor; Çanakkale ve Kırklareli 35°C, Bursa 33°C, İstanbul ise 31°C seviyelerinde ölçülüyor.
İç ve Güneydoğu Anadolu: Başkent Ankara 32°C, Şanlıurfa 38°C, Diyarbakır 36°C sıcaklıkla dikkat çekiyor.
DOĞU ANADOLU VE KARADENİZ'E SAĞANAK UYARISI
Sıcak havanın tersine yurdun kuzey ve doğusunda yağış kütleleri hareket halinde bulunuyor:
Karadeniz Hattı: Zonguldak, Sinop, Bartın kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyı şeridinde yer alan Trabzon, Rize ve Artvin boyunca yerel gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Erzurum, Kars, Van hattı ile birlikte Güneydoğu'nun doğusunda yer alan Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Akdeniz: Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarında yerel sağanak geçişlerinin etkili olacağı bildirildi.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Bursa: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çanakkale: 35°C (Az bulutlu)
Kırklareli: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
EGE
Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.
İzmir: 37°C (Az bulutlu)
Muğla: 37°C (Az bulutlu)
Denizli: 36°C (Parçalı ve az bulutlu)
Uşak: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu; Toroslar mevkii ile Hatay çevreleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı.
Antalya: 40°C (Az bulutlu)
Adana: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Burdur: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Hatay: 31°C (Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
İÇ ANADOLU
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
Ankara: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Konya: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Eskişehir: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Nevşehir: 28°C (Parçalı ve az bulutlu)
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Düzce: 31°C (Parçalı bulutlu)
Sinop: 30°C (Akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı)
Bolu: 28°C (Parçalı bulutlu)
Zonguldak: 27°C (Akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı)
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Rize ve Trabzon çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Amasya: 32°C (Parçalı bulutlu)
Samsun: 29°C (Gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı)
Rize: 28°C (Öğle ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı)
Trabzon: 27°C (Öğle ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı)
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Malatya: 33°C (Parçalı bulutlu)
Van: 28°C (Öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı)
Erzurum: 27°C (Öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı)
Kars: 27°C (Öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı)
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor.
Şanlıurfa: 38°C (Parçalı ve az bulutlu)
Diyarbakır: 36°C (Öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı)
Mardin: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Gaziantep: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)