Meteoroloji haritayı turuncuya boyadı! 14 Haziran sel ve heyelanın vuracağı iller açıklandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son siber hava tahmin değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, ani gelişen dikey hava kütleleri nedeniyle geniş bir bölgede sağanak alarmı verildi
.Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kırklareli, Sakarya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son siber hava tahmin değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, ani gelişen dikey hava kütleleri nedeniyle geniş bir bölgede sağanak alarmı verildi
Meteoroloji'den Kritik Kuvvetli Yağış Ve Sıcaklık Uyarısı
Kritik Bölgelere Uyarı: Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının ise batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgâr genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bölge Bölge İl İl Detaylı Hava Durumu Tahminleri
MARMARA BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu; Kırklareli ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL: 25°C (Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu)
BURSA: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu)
EDİRNE: 29°C (Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu)
ÇANAKKALE: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu)
EGE BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu; Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR: 23°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
DENİZLİ: 29°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
İZMİR: 30°C (Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu)
MUĞLA: 31°C (Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu)
AKDENİZ BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu; bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA: 28°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)
ANTALYA: 31°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah iç kesimleri, öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
BURDUR: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
HATAY: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, zamanla batısının az bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA: 24°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)
KONYA: 25°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
NEVŞEHİR: 21°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)
ESKİŞEHİR: 24°C (Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu)
BATI KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
BOLU: 23°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
KASTAMONU: 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
ZONGULDAK: 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA: 25°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
RİZE: 23°C (Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
SAMSUN: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)
TRABZON: 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM: 20°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)
KARS: 21°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)
MALATYA: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)
VAN: 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR: 33°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
MARDİN: 29°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
SİİRT: 30°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
ŞANLIURFA: 32°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)