Meteoroloji haritayı turuncuya boyadı! 14 Haziran sel ve heyelanın vuracağı iller açıklandı

AKDENİZ BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu; bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA: 28°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

ANTALYA: 31°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah iç kesimleri, öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)



