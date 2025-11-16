Meteoroloji hava durumu raporu: Kar ve sağanak yağışın etkili olacağı iller belli oldu

Meteoroloji, Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok il için kar ve sağanak yağış uyarısı yayımladı. Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneybatısında kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumuna ilişkin kritik bir uyarı yayımladı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kar ve sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatısında kuvvetli yağış öngörülüyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve zaman zaman kar bekleniyor.

Son değerlendirmelere göre, kuzey, iç ve doğu bölgelerde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimleri ile Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinde yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusundaki yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı ve iç bölgelerde 2–4 derece artacağı, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Rüzgârın çoğunlukla güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği kaydedildi.

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

