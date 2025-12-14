Meteoroloji hava durumu raporu! Sağanak, rüzgar ve karla birlikte sis bastırıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 Aralık Pazar gününe ait güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, farklı bölgeler için sağanak, kar ve kuvvetli rüzgar uyarıları bulunuyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği belirtildi. İşte illere ve bölgelere göre tüm detaylar:

⚠️ UYARILAR

Yağışlar; Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla, Yozgat, Antalya ve Sivas'ın bazı kesimlerinde etkili olacak. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Karadeniz'in iç kesimleri ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

RÜZGÂR UYARISI: Doğu Karadeniz'de rüzgârın, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, bölge sakinlerinin olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerekiyor.

🌫️ GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞECEK

Sabah ve gece saatlerinde; Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise buzlanma ve don bekleniyor.

🌡️ HAVA TAHMİNLERİ

Marmara

Bölgenin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, güney ve doğusunda pus ve sis bekleniyor.

İSTANBUL: Çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı (11∘C)

BURSA: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı (12∘C)

ÇANAKKALE: Parçalı ve çok bulutlu (13∘C)

KIRKLARELİ: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı (11∘C)

Ege

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim. Muğla'nın güneyi hafif sağanak yağışlı.

İZMİR: Parçalı ve az bulutlu (15∘C)

MUĞLA: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri sağanak yağışlı (14∘C)

A.KARAHİSAR: Parçalı ve çok bulutlu (8∘C)

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde Antalya'nın batı çevreleri hafif sağanak yağışlı.

ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı çevreleri hafif sağanak yağışlı (21∘C)

ADANA: Parçalı ve az bulutlu (19∘C)

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu (8∘C)

KONYA: Parçalı ve çok bulutlu (9∘C)

KAYSERİ: Parçalı ve çok bulutlu (7∘C)

Karadeniz

Kıyılar yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Kuvvetli rüzgar uyarısı mevcut.

SAMSUN: Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı (11∘C)

RİZE: Çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı (11∘C)

BOLU: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı (8∘C)

ZONGULDAK: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (11∘C)

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu (3∘C)

KARS: Parçalı ve çok bulutlu (0∘C)

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

DİYARBAKIR: Parçalı ve az bulutlu (12∘C)

GAZİANTEP: Az bulutlu (13∘C)