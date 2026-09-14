Meteoroloji İl İl Açıkladı: 15 Eylül Salı Günü Hangi İllerde Sağanak Var?
Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi olduğu için yarının tarihi 15 Eylül 2026 Salıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 15 Eylül 2026 Salı günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır...
Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi olduğu için yarının tarihi 15 Eylül 2026 Salıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 15 Eylül 2026 Salı günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır:
Doğu Karadeniz Kıyıları: Trabzon, Rize ve
Artvin kıyı kesimleri ile Giresun'un doğu çevrelerinde yerel sağanak geçişleri.
Kuzeydoğu Anadolu: Kars ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel gök gürültülü sağanaklar.
Batı ve Orta Karadeniz: Sinop ve Samsun'un kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde hafif ve yerel yağış ihtimali.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise yağış beklenmiyor; hava az bulutlu ve açık geçerken
sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.
Meteoroloji’den Salı Raporu: Doğu Karadeniz’e Sağanak, Batı ve Güneye Yaz Sıcakları Uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Eylül Salı gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yerel sağanak geçişleri öngörülürken; Marmara, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede güneşli hava ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar etkisini sürdürüyor.
Eylül ayının ortasına girilirken yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava tablosu hakimiyetini koruyor. Yağışlı hava kütlesi Karadeniz’in doğu kıyı şeridine çekilirken, batı ve güney kesimlerde yazdan kalma günler yaşanıyor.
Doğu Karadeniz Kıyılarında Yerel Geçişler
Trabzon, Rize ve Artvin kıyı hattı ile Giresun'un doğu kesimlerinde gün boyu aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde Sinop ve Samsun kıyılarında hafif yağış ihtimali bulunurken, yetkililer dik yamaçlarda ve su yataklarında yerel aksamalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Doğu Anadolu’da Öğleden Sonra Yağış İhtimali
Kuzeydoğu Anadolu’da yer alan Kars ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren bulutlanmanın artması ve yerel sağanak geçişlerinin görülmesi tahmin ediliyor. Erzurum, Ağrı ve Van çevrelerinde ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
Büyükşehirlerde Hava Nasıl Olacak?
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun batı ve iç kesimlerinde yağış beklenmiyor. Termometreler İstanbul’da 29°C, Ankara’da 28°C, İzmir’de 33°C, Antalya’da ise 34°C seviyelerinde ölçülecek. Özellikle güney ve batı bölgelerde öğle saatlerinde sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması istendi.