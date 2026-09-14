Meteoroloji İl İl Açıkladı: 15 Eylül Salı Günü Hangi İllerde Sağanak Var?

Doğu Karadeniz Kıyılarında Yerel Geçişler

Trabzon, Rize ve Artvin kıyı hattı ile Giresun'un doğu kesimlerinde gün boyu aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde Sinop ve Samsun kıyılarında hafif yağış ihtimali bulunurken, yetkililer dik yamaçlarda ve su yataklarında yerel aksamalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.