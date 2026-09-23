Meteoroloji İl İl Açıkladı: 24 Eylül Perşembe Karadeniz'de Kuvvetli Sağanak Alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre 24 Eylül 2026 Perşembe günü sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre 24 Eylül 2026 Perşembe günü sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır:
Karadeniz Bölgesi (Orta ve Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Yağış): Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak; Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar.
Doğu Akdeniz: Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak geçişleri.
İç Anadolu (Güneydoğu Kesimleri): Aksaray, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri.
Doğu Anadolu: Kars ve Ardahan çevrelerinde öğleden sonra kısa süreli yerel geçişler.
Marmara ve Ege'de ise yağışlı hava etkisini kaybediyor; İstanbul, Ankara ve İzmir parçalı ve az bulutlu, ancak serin bir havanın etkisinde olacak.
Karadeniz ve Akdeniz’e Sağanak Alarmı: Batıda Yağmur Kesiliyor, Serinlik Sürüyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Eylül Perşembe gününe ait hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Marmara’yı terk eden yağışlı sistem Karadeniz kıyı şeridi ile Doğu Akdeniz’de etkisini sürdürürken, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Yurdu etkisi altına alan serin hava dalgası sonrasında batı kesimlerde yağışlar sona eriyor; ancak sistem Karadeniz ve Doğu Akdeniz hattında hareketliliğini koruyor. Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, perşembe günü Karadeniz sahilinde kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacak.
Karadeniz Kıyılarına Kuvvetli Sağanak ve Heyelan Uyarısı
Samsun ve Trabzon başta olmak üzere Ordu, Giresun, Rize ve Artvin genelinde gün boyu kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Batı Karadeniz'de Zonguldak ve Kastamonu çevrelerinde de aralıklı yağışlar görülecek. Yetkililer; bölgede eğimli alanlarda heyelan tehlikesi, ani su baskını ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Doğu Akdeniz ve İç Kesimlerde Yağış Geçişi
Doğu Akdeniz'de Adana, Osmaniye ve Hatay hattında öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanaklar tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun güneydoğusundaki Aksaray ve Niğde çevrelerinde de yerel yağış geçişleri öngörülüyor.
İstanbul ve Batı İllerinde Hava Açıyor Ama Serin
Megakent İstanbul’da çarşamba günkü kuvvetli yağışların ardından perşembe günü yağış beklenmiyor; hava parçalı bulutlu ve serin (13-21°C) geçecek. Başkent Ankara’da sıcaklık 20°C, İzmir’de ise az bulutlu havayla birlikte 26°C civarında seyredecek.