Meteoroloji İl İl Açıkladı: 24 Eylül Perşembe Karadeniz'de Kuvvetli Sağanak Alarmı!

Samsun ve Trabzon başta olmak üzere Ordu, Giresun, Rize ve Artvin genelinde gün boyu kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Batı Karadeniz'de Zonguldak ve Kastamonu çevrelerinde de aralıklı yağışlar görülecek. Yetkililer; bölgede eğimli alanlarda heyelan tehlikesi, ani su baskını ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.