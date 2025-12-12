Meteoroloji il il açıkladı: Yağışlı hava yurdu etkisi altına alacak

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenen Marmara’da, bölgenin kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.

BURSA: 14°C, parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE: 16°C, parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı