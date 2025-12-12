Meteoroloji il il açıkladı: Yağışlı hava yurdu etkisi altına alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Aralık 2025 Cuma gününe ait hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgeleri parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek.
Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgeleri ile Ankara, Çankırı ve Yozgat'ın yüksek noktalarında ise karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Karadeniz'de ise güneyi yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenen Marmara’da, bölgenin kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.
BURSA: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE: 16°C, parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Bölgede havanın genel olarak parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR: 9°C, parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 15°C, parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 17°C, parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 16°C, az bulutlu
AKDENİZ
Akdeniz genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkisini gösterecek.
ADANA: 20°C, parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 20°C, parçalı ve az bulutlu
HATAY: 15°C, parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 12°C, parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu havanın hâkim olacağı İç Anadolu’da, gece saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Yozgat çevrelerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA: 8°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
KONYA: 9°C, parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, genel olarak aralıklı yağış öngörülüyor. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde ise yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.
BOLU: 9°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
DÜZCE: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİNOP: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu havanın etkili olacağı bölgede, Çorum hariç genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu kesimlerin iç ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.
AMASYA: 10°C, çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE: 13°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN: 14°C, çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON: 12°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu havanın hâkim olacağı Doğu Anadolu’da, bölgenin kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtildi.
ERZURUM: 4°C, çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS: 2°C, çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA: 9°C, çok bulutlu
VAN: 7°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölgede çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Doğu kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak yağış beklenirken, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.
BATMAN: 9°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 9°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTEP: 12°C, çok bulutlu
MARDİN: 8°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı