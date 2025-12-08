Meteoroloji il il duyurdu: Birçok ilde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor

AKDENİZ

Doğu Akdeniz ile Antalya’nın doğusunda aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış etkili olacak. Mersin ve Adana için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Adana 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak

Antalya 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak

Hatay 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Isparta 13°C: Parçalı ve çok bulutlu