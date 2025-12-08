Meteoroloji il il duyurdu: Birçok ilde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor
Meteoroloji’nin yayımladığı 8 Aralık 2025 hava raporu birçok bölgede sağanak, gök gürültülü yağış ve yer yer kar beklentisine işaret ederken, özellikle batı kesimler için kuvvetli rüzgâr uyarıları dikkat çekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) en son değerlendirmelerine göre, yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Yağışların; Akdeniz kıyılarında zaman zaman gök gürültülü sağanak, Giresun’un yükseklerinde karla karışık yağmur, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise yer yer kar şeklinde etkili olacağı bildiriliyor. Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin ve Adana çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde ise normallerin 2-4 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Rüzgârın Marmara, Batı Karadeniz ve Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Bölgenin genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek.
Bursa 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Çanakkale 13°C: Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli 10°C: Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Ege genelinde parçalı bulutlu, iç kesimlerde yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Afyonkarahisar 10°C: Parçalı ve çok bulutlu
Denizli 13°C: Parçalı ve çok bulutlu
İzmir 17°C: Parçalı bulutlu
Manisa 14°C: Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Doğu Akdeniz ile Antalya’nın doğusunda aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış etkili olacak. Mersin ve Adana için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Adana 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
Antalya 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak
Hatay 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Isparta 13°C: Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Bölgenin doğusunda yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Diğer illerde çok bulutlu hava etkili.
Ankara 11°C: Parçalı ve çok bulutlu
Çankırı 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir 9°C: Parçalı ve çok bulutlu
Konya 10°C: Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Sinop hariç tüm bölgede aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Özellikle batı kıyılarında yağışın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bolu 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Düzce 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak
Sinop 17°C: Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Giresun çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.
Amasya 14°C: Parçalı ve çok bulutlu
Rize 18°C: Parçalı ve çok bulutlu
Samsun 18°C: Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon 17°C: Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır dışında bölge genelinde yağış bekleniyor. Yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar olacağı tahmin ediliyor.
Erzurum 5°C: Parçalı ve çok bulutlu
Kars 5°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yükseklerinde kar
Malatya 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Van 10°C: Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, Şanlıurfa dışındaki tüm illerde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.
Batman 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Diyarbakır 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Gaziantep 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Siirt 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak