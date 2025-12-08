Meteoroloji il il duyurdu: Birçok ilde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor

Meteoroloji’nin yayımladığı 8 Aralık 2025 hava raporu birçok bölgede sağanak, gök gürültülü yağış ve yer yer kar beklentisine işaret ederken, özellikle batı kesimler için kuvvetli rüzgâr uyarıları dikkat çekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) en son değerlendirmelerine göre, yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Yağışların; Akdeniz kıyılarında zaman zaman gök gürültülü sağanak, Giresun’un yükseklerinde karla karışık yağmur, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise yer yer kar şeklinde etkili olacağı bildiriliyor. Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin ve Adana çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde ise normallerin 2-4 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Rüzgârın Marmara, Batı Karadeniz ve Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Bölgenin genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek.

Bursa 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Çanakkale 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul 12°C: Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli 10°C: Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Ege genelinde parçalı bulutlu, iç kesimlerde yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Afyonkarahisar 10°C: Parçalı ve çok bulutlu

Denizli 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

İzmir 17°C: Parçalı bulutlu

Manisa 14°C: Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Doğu Akdeniz ile Antalya’nın doğusunda aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış etkili olacak. Mersin ve Adana için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Adana 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak

Antalya 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak

Hatay 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Isparta 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Bölgenin doğusunda yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Diğer illerde çok bulutlu hava etkili.

Ankara 11°C: Parçalı ve çok bulutlu

Çankırı 12°C: Parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir 9°C: Parçalı ve çok bulutlu

Konya 10°C: Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Sinop hariç tüm bölgede aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Özellikle batı kıyılarında yağışın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bolu 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

Düzce 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak

Sinop 17°C: Parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Giresun çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.

Amasya 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

Rize 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

Samsun 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon 17°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır dışında bölge genelinde yağış bekleniyor. Yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum 5°C: Parçalı ve çok bulutlu

Kars 5°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yükseklerinde kar

Malatya 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

Van 10°C: Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, Şanlıurfa dışındaki tüm illerde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Batman 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

Diyarbakır 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

Gaziantep 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

Siirt 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

