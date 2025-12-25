Meteoroloji il il duyurdu: Sağanak ve kar alarmı! Hangi şehirlerde yağış bekleniyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Aralık 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, 25 Aralık 2025 tarihinde yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Sinop çevreleri, Kastamonu’nun kıyı kesimleri ve Mersin’in batı ilçelerinde yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor.
Artvin ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Antalya’nın doğu kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sis ve pus hadisesi görülebilir.
İşte bölge bölge hava durumu raporu:
MARMARA
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Ayrıca pus ve yer yer sis görülecek.
İstanbul: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Bursa: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çanakkale: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.
İzmir: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Denizli: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Muğla: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Afyonkarahisar: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu
AKDENİZ
Batı Akdeniz ile Mersin'in batı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek. İç kesimlerde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Antalya: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Adana: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu
Hatay: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu
Isparta: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Bölgenin güney ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış geçişleri görülecek. Genel olarak pus ve sis hakim olacak.
Ankara: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Eskişehir: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Konya: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kayseri: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde sis ve pus görülecek.
Bolu: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Düzce: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Sinop: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.
Samsun: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Trabzon: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Rize: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Amasya: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Ardahan çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don olayı ile birlikte pus ve sis görülecek.
Erzurum: 2°C, Parçalı ve çok bulutlu
Kars: 3°C, Parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu
Van: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Gaziantep: 14°C, Parçalı bulutlu
Diyarbakır: 12°C, Parçalı bulutlu
Mardin: 11°C, Parçalı bulutlu
Batman: 10°C, Parçalı bulutlu