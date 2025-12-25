Meteoroloji il il duyurdu: Sağanak ve kar alarmı! Hangi şehirlerde yağış bekleniyor?

MARMARA

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Ayrıca pus ve yer yer sis görülecek.

İstanbul: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Bursa: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çanakkale: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kırklareli: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı