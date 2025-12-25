Meteoroloji il il duyurdu: Sağanak ve kar alarmı! Hangi şehirlerde yağış bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Aralık 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, 25 Aralık 2025 tarihinde yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Sinop çevreleri, Kastamonu’nun kıyı kesimleri ve Mersin’in batı ilçelerinde yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor.

Artvin ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Antalya’nın doğu kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sis ve pus hadisesi görülebilir.

İşte bölge bölge hava durumu raporu:

MARMARA

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Ayrıca pus ve yer yer sis görülecek.

İstanbul: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Bursa: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çanakkale: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kırklareli: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

İzmir: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Denizli: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Muğla: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Afyonkarahisar: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

AKDENİZ

Batı Akdeniz ile Mersin'in batı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek. İç kesimlerde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Antalya: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Adana: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu

Hatay: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu

Isparta: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Bölgenin güney ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış geçişleri görülecek. Genel olarak pus ve sis hakim olacak.

Ankara: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Eskişehir: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Konya: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kayseri: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde sis ve pus görülecek.

Bolu: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Düzce: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Zonguldak: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Sinop: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Samsun: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Trabzon: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Rize: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Amasya: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Ardahan çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don olayı ile birlikte pus ve sis görülecek.

Erzurum: 2°C, Parçalı ve çok bulutlu

Kars: 3°C, Parçalı ve çok bulutlu

Malatya: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu

Van: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Gaziantep: 14°C, Parçalı bulutlu

Diyarbakır: 12°C, Parçalı bulutlu

Mardin: 11°C, Parçalı bulutlu

Batman: 10°C, Parçalı bulutlu

