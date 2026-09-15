Meteoroloji İl İl Harita Paylaştı: 16 Eylül Çarşamba Günü Sağanak O İlleri Vuracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahmin ve hava haritalarına göre, Balkanlar üzerinden giriş yapan serin ve yağışlı hava dalgası yurt genelinde sonbahar etkisini belirginleştiriyor.
Hava sıcaklıklarının 6 ila 8 derece birden azalacağı 4 günlük periyotta, Marmara'dan Karadeniz'e, İç Anadolu'dan Ege ve Akdeniz'e kadar birçok kentte gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Hafta sonu 30 derecelerde seyreden İstanbul'da termometreler 23-25 derece bandına kadar inerken, Ankara ve İzmir'de de hissedilir sıcaklık düşüşleri görülecek.
GÜN GÜN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
15 Eylül Salı (Bugün): Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. İstanbul'un kuzey ilçeleri, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu ve Akdeniz'in iç bölgelerinde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanıyor.
Günün en yüksek sıcaklıkları İstanbul ve Ankara'da 25°C, İzmir'de 31°C; Güneydoğu Anadolu genelinde ise 35-36°C bandında ölçülüyor.
16 Eylül Çarşamba (Kritik Gün): Yağışlı kütle etki alanını genişletiyor. Balkanlar kaynaklı serin sistemle birlikte Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor.
Günün en yüksek sıcaklıkları Ankara'da 23°C, İstanbul'da 23-25°C ve İzmir'de 29°C seviyelerine geriliyor.
17 Eylül Perşembe: Yağış kütlesi iç ve doğu kesimlere hareket ediyor. İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanaklar sürerken; Marmara Bölgesi'nde yağış etkisini kaybederek yerini parçalı bulutlu havaya bırakıyor (İstanbul 24-26°C, Ankara 24°C).
18 Eylül Cuma: Yağışlar Karadeniz geneli, İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da varlığını sürdürüyor. Marmara ve Ege'de hava parçalı ve az bulutlu seyrediyor (İstanbul 27°C, Ankara 24°C).
19 Eylül Cumartesi: Yağışlı sistem Türkiye'yi büyük ölçüde terk ediyor. Yağışlar yalnızca Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel olarak görülecek. Yurt genelinde güneş yeniden açarken sıcaklıklar mevsim normallerine yükseliyor (İstanbul 28°C, Ankara 26°C).
DOĞU KARADENİZ VE KUZEYDOĞU ANADOLU İÇİN ANLIK RİSK UYARISI
Karadeniz üzerinden taşınan nemli hava dalgası nedeniyle Trabzon, Rize, Artvin kıyıları ve Giresun'un doğu kesimlerinde aralıklı kuvvetli sağanakların ani su baskınlarına yol açabileceği bildirildi.
Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde ise özellikle öğleden sonraki saatlerde etkili olacak gök gürültülü sağanak geçişlerine karşı yetkililer ulaşımda aksama ve taşkın riskine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.