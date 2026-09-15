Meteoroloji İl İl Harita Paylaştı: 16 Eylül Çarşamba Günü Sağanak O İlleri Vuracak!

Hava sıcaklıklarının 6 ila 8 derece birden azalacağı 4 günlük periyotta, Marmara'dan Karadeniz'e, İç Anadolu'dan Ege ve Akdeniz'e kadar birçok kentte gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Hafta sonu 30 derecelerde seyreden İstanbul'da termometreler 23-25 derece bandına kadar inerken, Ankara ve İzmir'de de hissedilir sıcaklık düşüşleri görülecek.