Meteoroloji İl İl Haritayı Yayımladı: 30 Eylül Çarşamba Günü Sağanak ve Fırtına Alarmı!

Marmara’nın Doğusuna 'Çok Kuvvetli' Yağış Uyarısı

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa genelinde yağışların yer yer çok kuvvetli düşmesi bekleniyor. Megakent İstanbul'da ise gün boyu aralıklı sağanak geçişleri öngörülürken, yağışların özellikle Anadolu Yakası ile Boğaz ve Karadeniz çevresinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Poyrazın saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesiyle hissedilen sıcaklık 18-20°C seviyelerine kadar inecek.