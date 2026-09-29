Meteoroloji İl İl Haritayı Yayımladı: 30 Eylül Çarşamba Günü Sağanak ve Fırtına Alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 30 Eylül 2026 Çarşamba günü sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 30 Eylül 2026 Çarşamba günü sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır:
Marmara Bölgesi (Doğusunda Kuvvetli ve Çok Kuvvetli): Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak; İstanbul (özellikle Anadolu Yakası ve kuzey kıyıları), Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik çevrelerinde aralıklı gök gürültülü sağanak.
Batı Karadeniz (Kıyılarda Kuvvetli): Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop'un batı kıyılarında yerel kuvvetli; Bolu ve Karabük çevrelerinde aralıklı sağanak.
Orta ve Doğu Karadeniz: Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyı şeridinde aralıklı sağanak geçişleri.
İç Anadolu Bölgesi (Kuzey Kesimleri): Ankara, Eskişehir, Çankırı ile Konya ve Nevşehir'in kuzey ilçelerinde aralıklı sağanak yağış.
Ege Bölgesi (Kuzey ve İç Kesimler): İzmir, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde aralıklı yerel sağanak geçişleri.
Akdeniz Bölgesi: Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Adana ve Antalya'nın Toroslar/iç kesimlerinde yerel mevzi sağanak geçişleri.
Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.
Fırtına Uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan (poyraz) saatte 50-70 km hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji’den Eylülün Son Gününe Kritik Alarm: Çok Sayıda İlde Sağanak ve Fırtına Etkili Olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Eylül Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılırken, Marmara ve Kuzey Ege genelinde saatte 70 kilometreye varan fırtına bekleniyor.
Sonbahar mevsiminin en serin ve hareketli günlerinden birini yaşayan Türkiye, eylül ayını geniş alana yayılan yağışlı sistemle kapatıyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, çarşamba günü yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli yağışlar görülürken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kalmaya devam edecek.
Marmara’nın Doğusuna 'Çok Kuvvetli' Yağış Uyarısı
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa genelinde yağışların yer yer çok kuvvetli düşmesi bekleniyor. Megakent İstanbul'da ise gün boyu aralıklı sağanak geçişleri öngörülürken, yağışların özellikle Anadolu Yakası ile Boğaz ve Karadeniz çevresinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Poyrazın saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesiyle hissedilen sıcaklık 18-20°C seviyelerine kadar inecek.
Batı Karadeniz Kıyılarına Sel Uyarısı
Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sinop sahil şeridinde yağışların yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Özellikle Düzce ve Zonguldak hattında su baskını, ani sel, yıldırım ve kıyılarda kuvvetli rüzgar tehlikesine karşı vatandaşların ve balıkçıların dikkatli olması istendi.
İç Anadolu ve Ege'de Yağış Sürüyor
Başkent Ankara ve Eskişehir hattı başta olmak üzere İç Anadolu'nun kuzeyinde günün ikinci yarısında sağanak geçişleri beklenirken, Ankara'da termometreler 19°C seviyesinde kalacak. Kuzey Ege'de ise İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı gök gürültülü sağanaklar görülecek.
Yetkililer; su baskınları, ağaç devrilmeleri, çatı uçmaları ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.