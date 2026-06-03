Meteoroloji il il listeyi açıkladı! 4 Haziran Perşembe yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var?

MGM'DEN YILDIRIM VE SEL UYARISI: ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

Meteoroloji uzmanları, ani sıcaklık farklarından dolayı oluşacak lokal gök gürültülü sağanak yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında fırtına şeklinde esecek kuvvetli rüzgarlara yol açabileceğini bildirdi. Bu olumsuzluklara karşı ilgili illerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin ulaşımdaki aksamaları da göz önünde bulundurarak çok dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği önemle hatırlatıldı.