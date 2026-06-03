Meteoroloji il il listeyi açıkladı! 4 Haziran Perşembe yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var?
Yurt genelinde bir süredir etkili olan ve mevsim normallerinde seyreden bahar havası, yerini ani hava değişimlerine ve dikey yönlü konvektif aşırı yağışlara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Haziran Perşembe gününe ilişkin en son atmosferik değerlendirme raporunu yayımladı.
Yeni rapora göre, hava sıcaklıklarında ülke genelinde çok radikal bir düşüş yaşanmayacak ve sıcaklıklar normal seyrinde kalmaya devam edecek; ancak tam 23 şehrimizde gök gürültülü şiddetli sağanak yağışlar etkisini gösterecek.
MGM'DEN YILDIRIM VE SEL UYARISI: ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT
Meteoroloji uzmanları, ani sıcaklık farklarından dolayı oluşacak lokal gök gürültülü sağanak yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında fırtına şeklinde esecek kuvvetli rüzgarlara yol açabileceğini bildirdi. Bu olumsuzluklara karşı ilgili illerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin ulaşımdaki aksamaları da göz önünde bulundurarak çok dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği önemle hatırlatıldı.
YARIN GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞMURUN ETKİLİ OLACAĞI O 23 ŞEHRİMİZ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi uyarı listesinde yer alan ve 4 Haziran Perşembe günü sağanak yağışa teslim olacak 23 ilimiz coğrafi konumlarına göre alt alta şu şekilde sıralandı:
BOLU
KARABÜK
ÇANKIRI
KASTAMONU
AMASYA
TOKAT
KONYA
KARAMAN
NİĞDE
KAYSERİ
KAHRAMANMARAŞ
MALATYA
ERZİNCAN
GÜMÜŞHANE
MUŞ
ARTVİN
BAYBURT
KARS
AĞRI
ERZURUM
ARDAHAN
IĞDIR
VAN
Hava tahmin raporuna göre batı kıyılarında ve Marmara genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, yağışların özellikle İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde yer yer çok daha kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların güncel uyarıları takip etmesi öneriliyor.