Meteoroloji il il listeyi açıkladı! 4 Haziran Perşembe yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var?

Yurt genelinde bir süredir etkili olan ve mevsim normallerinde seyreden bahar havası, yerini ani hava değişimlerine ve dikey yönlü konvektif aşırı yağışlara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Haziran Perşembe gününe ilişkin en son atmosferik değerlendirme raporunu yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji il il listeyi açıkladı! 4 Haziran Perşembe yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var? - Resim: 1

Yeni rapora göre, hava sıcaklıklarında ülke genelinde çok radikal bir düşüş yaşanmayacak ve sıcaklıklar normal seyrinde kalmaya devam edecek; ancak tam 23 şehrimizde gök gürültülü şiddetli sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

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Meteoroloji il il listeyi açıkladı! 4 Haziran Perşembe yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var? - Resim: 2

MGM'DEN YILDIRIM VE SEL UYARISI: ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

Meteoroloji uzmanları, ani sıcaklık farklarından dolayı oluşacak lokal gök gürültülü sağanak yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında fırtına şeklinde esecek kuvvetli rüzgarlara yol açabileceğini bildirdi. Bu olumsuzluklara karşı ilgili illerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin ulaşımdaki aksamaları da göz önünde bulundurarak çok dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği önemle hatırlatıldı.

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Meteoroloji il il listeyi açıkladı! 4 Haziran Perşembe yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var? - Resim: 3

YARIN GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞMURUN ETKİLİ OLACAĞI O 23 ŞEHRİMİZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi uyarı listesinde yer alan ve 4 Haziran Perşembe günü sağanak yağışa teslim olacak 23 ilimiz coğrafi konumlarına göre alt alta şu şekilde sıralandı:

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Meteoroloji il il listeyi açıkladı! 4 Haziran Perşembe yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var? - Resim: 4

BOLU

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Meteoroloji il il listeyi açıkladı! 4 Haziran Perşembe yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var? - Resim: 5

KARABÜK

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Meteoroloji il il listeyi açıkladı! 4 Haziran Perşembe yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var? - Resim: 6

ÇANKIRI

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Meteoroloji il il listeyi açıkladı! 4 Haziran Perşembe yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var? - Resim: 7

KASTAMONU

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Meteoroloji il il listeyi açıkladı! 4 Haziran Perşembe yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var? - Resim: 8

AMASYA

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Meteoroloji il il listeyi açıkladı! 4 Haziran Perşembe yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var? - Resim: 9

TOKAT

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Meteoroloji il il listeyi açıkladı! 4 Haziran Perşembe yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var? - Resim: 10

KONYA

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Meteoroloji il il listeyi açıkladı! 4 Haziran Perşembe yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var? - Resim: 11

KARAMAN

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Meteoroloji il il listeyi açıkladı! 4 Haziran Perşembe yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var? - Resim: 12

NİĞDE

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Meteoroloji il il listeyi açıkladı! 4 Haziran Perşembe yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var? - Resim: 13

KAYSERİ

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Meteoroloji il il listeyi açıkladı! 4 Haziran Perşembe yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var? - Resim: 14

KAHRAMANMARAŞ

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Meteoroloji il il listeyi açıkladı! 4 Haziran Perşembe yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var? - Resim: 15

MALATYA

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Meteoroloji il il listeyi açıkladı! 4 Haziran Perşembe yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var? - Resim: 16

ERZİNCAN

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Meteoroloji il il listeyi açıkladı! 4 Haziran Perşembe yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var? - Resim: 17

GÜMÜŞHANE
MUŞ
ARTVİN

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Meteoroloji il il listeyi açıkladı! 4 Haziran Perşembe yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var? - Resim: 18

BAYBURT
KARS
AĞRI

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Meteoroloji il il listeyi açıkladı! 4 Haziran Perşembe yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var? - Resim: 19

ERZURUM

ARDAHAN

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Meteoroloji il il listeyi açıkladı! 4 Haziran Perşembe yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var? - Resim: 20


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Hava tahmin raporuna göre batı kıyılarında ve Marmara genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, yağışların özellikle İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde yer yer çok daha kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların güncel uyarıları takip etmesi öneriliyor.

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