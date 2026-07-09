Meteoroloji il il saat vererek uyardı: Sağanak yağış bu illeri vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Temmuz Perşembe gününe ilişkin güncel hava durumu raporunu yayımladı.
Yeni rapora göre İstanbul, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bir kritik uyarı da Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) geldi. İstanbul başta olmak üzere, Marmara Bölgesi'nin genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
AKOM SAAT VERDİ: SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.00 itibarıyla başlaması beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın, saat 18.00'e kadar İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış bırakması öngörülüyor. Hafta boyunca 30-32 derece aralığında seyreden sıcaklıkların ise aniden mevsim normallerinin altına gerileyip 27 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN "ANİ SEL VE SU BASKINI" ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yağışların özellikle öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakası'nda yerel olarak çok kuvvetli olacağını bildirdi. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR
MARMARA BÖLGESİ
Marmara genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğleden sonra Trakya ile İstanbul Avrupa Yakası'nda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İSTANBUL: 23°C, 27°C (Öğleden sonra Avrupa Yakası yerel kuvvetli yağışlı)
BURSA: 20°C, 30°C (Öğleden sonra sağanak yağışlı)
ÇANAKKALE: 22°C, 29°C (Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
KIRKLARELİ: 19°C, 26°C (Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
EGE BÖLGESİ
Bölge genelinde havanın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Öğleden sonra Kütahya çevrelerinde sağanak yağış geçişleri görülecek
. İZMİR: 23°C, 34°C (Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu)
MANİSA: 22°C, 35°C (Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu)
DENİZLİ: 22°C, 37°C (Az bulutlu ve açık)
MUĞLA: 20°C, 33°C (Zamanla parçalı bulutlu)
AKDENİZ BÖLGESİ
İç ve Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA: 24°C, 32°C (Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
ANTALYA: 25°C, 30°C (Öğleden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı)
BURDUR: 18°C, 32°C (Öğleden sonra sağanak yağışlı)
HATAY: 24°C, 29°C (Öğleden sonra kıyıları sağanak yağışlı)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Havanın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği; öğleden sonra ise Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
ANKARA: 16°C, 32°C (Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu)
ESKİŞEHİR: 16°C, 30°C (Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu)
KONYA: 16°C, 31°C (Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı)
ÇANKIRI: 15°C, 34°C (Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu)
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinin az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU: 13°C, 27°C
DÜZCE: 16°C, 29°C
ZONGULDAK: 18°C,
26°C KASTAMONU: 12°C, 31°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.
SAMSUN: 20°C, 29°C (Parçalı bulutlu)
TRABZON: 21°C, 27°C (Öğleden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı)
RİZE: 20°C, 28°C (Öğleden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı)
AMASYA: 17°C, 35°C (Parçalı bulutlu)
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM: 9°C, 26°C (Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
KARS: 9°C, 25°C (Öğleden sonra sağanak yağışlı)
VAN: 14°C, 26°C (Öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı)
MALATYA: 16°C, 33°C (Az bulutlu ve açık)
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, sıcaklıkların yüksek seyrini sürdürmesi bekleniyor.
DIYARBAKIR: 22°C,
38°C ŞANLIURFA: 26°C,
SİİRT: 25°C, 3
6°C MARDİN: 25°C, 35°C