Meteoroloji il il saat vererek uyardı: Sağanak yağış bu illeri vuracak

Yeni rapora göre İstanbul, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bir kritik uyarı da Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) geldi. İstanbul başta olmak üzere, Marmara Bölgesi'nin genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.