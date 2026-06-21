Meteoroloji il il sayarak uyardı: Yeni haftada hava nasıl olacak?

Hafta ortasına kadar yağış alacak bölgeler ve güncel tahminler şu şekildedir:

Pazartesi (Yarın): Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Salı: Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Niğde, Kayseri, Sivas ve Van'ın doğu çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Çarşamba: Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Van'ın doğu çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Haftanın Diğer Günleri: Yağışların yurdun kuzey kesimlerinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Rüzgar Ve Kuvvetli Esinti Uyarısı

Rüzgarın belirli gün ve bölgelerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor:

Pazartesi: Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında,

Salı: Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında etkili olacak.

Üç Büyükşehirde Hava Durumu

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin edilen üç büyük ildeki 3 günlük görünüm şöyle:

Ankara: Gelecek 3 gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olması; sıcaklıkların yarın 27°C, salı 28°C ve çarşamba günü 30°C'ye kadar çıkması bekleniyor.

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması, en yüksek sıcaklıkların 28-29°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

İzmir: Parçalı ve az bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 32-33°C seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.