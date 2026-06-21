Meteoroloji il il sayarak uyardı: Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yurt genelinde hafta boyunca kuzey kesimlerde aralıklarla yağış görülecek, hava sıcaklıkları ise batı kesimlerden başlayarak artış gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahminlerine göre, bu hafta yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak.
Hafta ortasına kadar yağış alacak bölgeler ve güncel tahminler şu şekildedir:
Pazartesi (Yarın): Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Salı: Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Niğde, Kayseri, Sivas ve Van'ın doğu çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Çarşamba: Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Van'ın doğu çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.
Haftanın Diğer Günleri: Yağışların yurdun kuzey kesimlerinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Rüzgar Ve Kuvvetli Esinti Uyarısı
Rüzgarın belirli gün ve bölgelerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor:
Pazartesi: Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında,
Salı: Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında etkili olacak.
Üç Büyükşehirde Hava Durumu
Hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin edilen üç büyük ildeki 3 günlük görünüm şöyle:
Ankara: Gelecek 3 gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olması; sıcaklıkların yarın 27°C, salı 28°C ve çarşamba günü 30°C'ye kadar çıkması bekleniyor.
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması, en yüksek sıcaklıkların 28-29°C civarında seyretmesi öngörülüyor.
İzmir: Parçalı ve az bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 32-33°C seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.