Meteoroloji il il sayarak uyardı: Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yurt genelinde hafta boyunca kuzey kesimlerde aralıklarla yağış görülecek, hava sıcaklıkları ise batı kesimlerden başlayarak artış gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahminlerine göre, bu hafta yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Meteoroloji il il sayarak uyardı: Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yayınlanma:

Hafta ortasına kadar yağış alacak bölgeler ve güncel tahminler şu şekildedir:

Pazartesi (Yarın): Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Salı: Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Niğde, Kayseri, Sivas ve Van'ın doğu çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Çarşamba: Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Van'ın doğu çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Haftanın Diğer Günleri: Yağışların yurdun kuzey kesimlerinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Rüzgar Ve Kuvvetli Esinti Uyarısı

Rüzgarın belirli gün ve bölgelerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor:

Pazartesi: Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında,

Salı: Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında etkili olacak.

Üç Büyükşehirde Hava Durumu

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin edilen üç büyük ildeki 3 günlük görünüm şöyle:

Ankara: Gelecek 3 gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olması; sıcaklıkların yarın 27°C, salı 28°C ve çarşamba günü 30°C'ye kadar çıkması bekleniyor.

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması, en yüksek sıcaklıkların 28-29°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

İzmir: Parçalı ve az bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 32-33°C seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.

Gram altında 400 TL'lik birden yükseliş! İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarıGram altında 400 TL'lik birden yükseliş! İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarıEkonomi
Bakan Yumaklı açıkladı! Kene ve kahverengi kokarca ile mücadele için 51 Bin kanatlı doğaya salınıyorBakan Yumaklı açıkladı! Kene ve kahverengi kokarca ile mücadele için 51 Bin kanatlı doğaya salınıyorYurt
sıcaklık Hava durumu
Günün Manşetleri
Kene ve kahverengi kokarca ile mücadele için 51 Bin kanatlı doğaya salınıyor
Anadolu Otoyolu'nun o bölümü trafiğe kapatılıyor!
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD ile anlaşmayı duyurdu!
Kanuna aykırı park parası alan valeler ve değnekçiler yakalandı
Meteoroloji'den 21 Haziran Pazar günü raporu!
SGK borç yapılandırmasında tarihi fırsat!
Vatan Partisi, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna bağlantılarını gündeme taşıdı
Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Kırmızı bültenle aranan zehir taciri yakalandı!
Mersin Limanı ve Gürbulak’ta operasyon
Çok Okunanlar
1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 1 Milyon 500 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Piyasalarda altın hareketliliği! Piyasalarda altın hareketliliği!
Gram altında 400 TL'lik birden yükseliş! İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı Gram altında 400 TL'lik birden yükseliş! İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı
ÖTV zamları ve petrol sıralaması pompayı vurdu! ÖTV zamları ve petrol sıralaması pompayı vurdu!
Meteoroloji'den 21 Haziran Pazar günü raporu! Meteoroloji'den 21 Haziran Pazar günü raporu!