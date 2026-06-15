Meteoroloji il il uyardı: 15 Haziran hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelini kapsayan en güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yeni haftanın ilk gününde hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği açıklandı.
Ancak yaz sıcaklıklarının yanı sıra, özellikle Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için ani gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.
Bölge Bölge Hava Durumu Ve Sıcaklık Analizi
Marmara Bölgesi: Bölge genelinin az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin ise yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar İstanbul'da 26°C, Çanakkale'de 29°C,
Bursa'de 30°C ve Kırklareli'nde 32°C civarında seyredecek.
Ege Bölgesi: Gün boyunca az bulutlu ve açık, güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor. Sıcaklıklar Afyonkarahisar'da 27°C olurken; Muğla'da 32°C,
Denizli ve Manisa'da ise 33°C'ye kadar yükselecek.
Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenen bölgenin doğusunda yerel sağanak geçişleri var. Toroslar Mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın batı kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar Hatay'da 27°C, Antalya'da 28°C,
Burdur'da 29°C ve Adana'da 30°C olarak ölçülecek.
İç Anadolu Bölgesi: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, kurak bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıklar Ankara ve Konya'da 26°C-27°C,
Eskişehir ve Çankırı'da ise 29°C seviyelerinde seyredecek.
Batı Karadeniz Bölgesi: Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar Zonguldak'ta 25°C, Bolu ve Kastamonu'da 27°C, Düzce'de ise 30°C civarında olacak.
Doğu Karadeniz şeridinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri etkili olacak. Sıcaklıklar Trabzon'da 23°C, Rize'de 24°C, Samsun'da 26°C ve Amasya'da 29°C olarak kaydedilecek.
Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde (Erzurum, Kars, Van hattında) özellikle öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sıcaklıklar Kars'ta 21°C, Erzurum ve Van'da 22°C, Malatya'da ise 29°C olacak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir havanın etkisi altında kalacak bölgede yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar Mardin'da 30°C, Siirt'te 31°C, Diyarbakır'da 32°C ve bölgenin en sıcak yeri olan Şanlıurfa'da 34°C'yi bulacak.
Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise güneyli yönlerden hafif, yağış alan yerlerde ise yağış anında orta ila kuvvetli esmesi beklendiğinden çatı uçması ve kısa süreli fırtınalara karşı temkinli olunmalıdır.