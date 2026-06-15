Meteoroloji il il uyardı: 15 Haziran hava durumu nasıl olacak?

Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde (Erzurum, Kars, Van hattında) özellikle öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sıcaklıklar Kars'ta 21°C, Erzurum ve Van'da 22°C, Malatya'da ise 29°C olacak.



