Meteoroloji il il uyardı! 27 Mayıs Çarşamba günü sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarıların ardından, beklenen yağışlı hava dalgası ülkemizin birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü özellikle Ege ve Batı Akdeniz şeridindeki tam 5 ilimizde kuvvetli sağanak yağış ve yağmur geçişlerinin etkili olması bekleniyor.
Bayram tatili yolculuğuna çıkacak sürücülerin ve dışarıda planı olan vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gereken o şehirlerimiz şunlar:
Sağanak Yağış Beklenen İller Listesi:
Aydın
Muğla
Denizli
Burdur
Isparta
Hava sıcaklıklarında yağışla birlikte lokal düşüşler görülmesi beklenirken, yetkililer özellikle dikkatsizlik sonucu oluşabilecek trafik kazalarına karşı direksiyon başındaki sürücüleri takipte kalmaları konusunda uyardı.
