Meteoroloji il il uyardı: 6 Ağustos hava durumu nasıl olacak?
İstanbullular yeni güne sağanak yağışla uyandı. Sabah saatlerinde etkisini artıran yağmur, trafik akışını olumsuz etkilerken bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Meteoroloji yetkilileri yağışların gün boyu etkili olabileceğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre; ülkemizin kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatı bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle Afyonkarahisar, Eskişehir, Rize, Kırklareli, Hatay ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Hava sıcaklığı ve rüzgar
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerde kuzey yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Marmara Bölgesi için özel uyarı yapıldı. Bölge genelinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-70 km/saat hızla kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Meteoroloji’den fırtına uyarısı
Kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğinden, özellikle Marmara'da meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
📍 BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul: 24°C / 31°C
Balıkesir: 21°C / 34°C
Edirne: 22°C / 36°C
Kırklareli: 22°C / 32°C (Öğle saatlerinde sağanak yağışlı)
EGE
Genel olarak az bulutlu ve açık. Afyonkarahisar çevrelerinde akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Afyonkarahisar: 20°C / 35°C
İzmir: 25°C / 34°C
Denizli: 25°C / 41°C
Manisa: 24°C / 38°C
AKDENİZ
Doğusu parçalı ve çok bulutlu. Hatay'ın kıyı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.
Adana: 26°C / 37°C
Antalya: 27°C / 32°C
Hatay: 25°C / 32°C
Isparta: 22°C / 36°C
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu. Eskişehir çevrelerinde akşam saatlerinde sağanak görülecek.
Ankara: 22°C / 37°C
Çankırı: 20°C / 37°C
Eskişehir: 20°C / 38°C
Konya: 23°C / 36°C
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu.
Bolu: 19°C / 35°C
Düzce: 21°C / 35°C
Sinop: 23°C / 33°C
Zonguldak: 21°C / 28°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Rize, Artvin kıyıları, Giresun ve Trabzon iç kesimlerinde sağanak bekleniyor.
Amasya: 18°C / 35°C
Artvin: 21°C / 29°C
Samsun: 23°C / 31°C
Trabzon: 23°C / 27°C
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunda yer yer çok bulutlu.
Erzurum: 16°C / 35°C
Kars: 15°C / 33°C
Malatya: 25°C / 40°C
Van: 20°C / 30°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Genel olarak açık ve az bulutlu.
Diyarbakır: 24°C / 43°C
Gaziantep: 23°C / 41°C
Mardin: 26°C / 37°C
Siirt: 27°C / 42°C