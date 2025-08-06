Meteoroloji il il uyardı: 6 Ağustos hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre; ülkemizin kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatı bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle Afyonkarahisar, Eskişehir, Rize, Kırklareli, Hatay ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.