Meteoroloji il il uyardı: 6 Ağustos hava durumu nasıl olacak?

İstanbullular yeni güne sağanak yağışla uyandı. Sabah saatlerinde etkisini artıran yağmur, trafik akışını olumsuz etkilerken bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Meteoroloji yetkilileri yağışların gün boyu etkili olabileceğini belirtti.

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Meteoroloji il il uyardı: 6 Ağustos hava durumu nasıl olacak? - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre; ülkemizin kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatı bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle Afyonkarahisar, Eskişehir, Rize, Kırklareli, Hatay ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

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Meteoroloji il il uyardı: 6 Ağustos hava durumu nasıl olacak? - Resim: 2

Hava sıcaklığı ve rüzgar

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerde kuzey yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi için özel uyarı yapıldı. Bölge genelinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-70 km/saat hızla kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

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Meteoroloji il il uyardı: 6 Ağustos hava durumu nasıl olacak? - Resim: 3

Meteoroloji’den fırtına uyarısı

Kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğinden, özellikle Marmara'da meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

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Meteoroloji il il uyardı: 6 Ağustos hava durumu nasıl olacak? - Resim: 4

📍 BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

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Meteoroloji il il uyardı: 6 Ağustos hava durumu nasıl olacak? - Resim: 5

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul: 24°C / 31°C

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Meteoroloji il il uyardı: 6 Ağustos hava durumu nasıl olacak? - Resim: 6

Balıkesir: 21°C / 34°C
Edirne: 22°C / 36°C
Kırklareli: 22°C / 32°C (Öğle saatlerinde sağanak yağışlı)

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Meteoroloji il il uyardı: 6 Ağustos hava durumu nasıl olacak? - Resim: 7

EGE

Genel olarak az bulutlu ve açık. Afyonkarahisar çevrelerinde akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Afyonkarahisar: 20°C / 35°C
İzmir: 25°C / 34°C
Denizli: 25°C / 41°C
Manisa: 24°C / 38°C

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Meteoroloji il il uyardı: 6 Ağustos hava durumu nasıl olacak? - Resim: 8

AKDENİZ

Doğusu parçalı ve çok bulutlu. Hatay'ın kıyı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

Adana: 26°C / 37°C
Antalya: 27°C / 32°C

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Meteoroloji il il uyardı: 6 Ağustos hava durumu nasıl olacak? - Resim: 9

Hatay: 25°C / 32°C
Isparta: 22°C / 36°C

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Meteoroloji il il uyardı: 6 Ağustos hava durumu nasıl olacak? - Resim: 10

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu. Eskişehir çevrelerinde akşam saatlerinde sağanak görülecek.

Ankara: 22°C / 37°C
Çankırı: 20°C / 37°C
Eskişehir: 20°C / 38°C
Konya: 23°C / 36°C

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Meteoroloji il il uyardı: 6 Ağustos hava durumu nasıl olacak? - Resim: 11

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu.

Bolu: 19°C / 35°C
Düzce: 21°C / 35°C
Sinop: 23°C / 33°C
Zonguldak: 21°C / 28°C

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Meteoroloji il il uyardı: 6 Ağustos hava durumu nasıl olacak? - Resim: 12

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu. Rize, Artvin kıyıları, Giresun ve Trabzon iç kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Amasya: 18°C / 35°C
Artvin: 21°C / 29°C
Samsun: 23°C / 31°C
Trabzon: 23°C / 27°C

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Meteoroloji il il uyardı: 6 Ağustos hava durumu nasıl olacak? - Resim: 13

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunda yer yer çok bulutlu.

Erzurum: 16°C / 35°C
Kars: 15°C / 33°C

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Meteoroloji il il uyardı: 6 Ağustos hava durumu nasıl olacak? - Resim: 14

Malatya: 25°C / 40°C
Van: 20°C / 30°C

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Meteoroloji il il uyardı: 6 Ağustos hava durumu nasıl olacak? - Resim: 15

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Genel olarak açık ve az bulutlu.

Diyarbakır: 24°C / 43°C
Gaziantep: 23°C / 41°C
Mardin: 26°C / 37°C
Siirt: 27°C / 42°C

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