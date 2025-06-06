Meteoroloji il il uyardı: 7 Haziran hava durumu nasıl olacak?
7 Haziran Cumartesi günü, Türkiye genelinde sıcaklıkların etkisini artırması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, özellikle iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar görülecek.
Bazı illerde hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşırken, yer yer kısa süreli sağanak yağışlar da bekleniyor. Uzmanlar, sıcak çarpması riskine karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunuyor.
Marmara Bölgesi’nde genel olarak açık ve güneşli bir hava bekleniyor. İstanbul’da sıcaklık 26 dereceye kadar çıkarken, Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinde sıcaklık 30 dereceyi aşacak. Bölge genelinde rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif esecek ve serinletici bir etki yaratacak.
Ege Bölgesi’nde hava oldukça sıcak olacak. İzmir, Aydın, Manisa gibi illerde termometrelerin 35 ila 37 dereceyi göstermesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde, özellikle öğleden sonra Uşak ve Denizli çevrelerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Güneşli ve bunaltıcı havanın etkisiyle vatandaşların açık alanda uzun süre kalmamaları tavsiye ediliyor.
Akdeniz Bölgesi’nde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Antalya’da hava 34 derece civarında olurken, Adana ve Mersin’de sıcaklık 36 dereceye kadar yükselecek. Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık daha da artabilir. Nemli ve bunaltıcı havaya karşı serinletici önlemler alınması öneriliyor.
İç Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar sert bir şekilde yükseliyor. Ankara’da hava açık ve güneşli olacak, sıcaklık ise 33 dereceye ulaşacak. Eskişehir, Konya ve Kayseri gibi şehirlerde sıcaklık 35-36 dereceyi bulabilir. Öğleden sonra bazı yerlerde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar görülebilir. Uzmanlar, özellikle kalp ve tansiyon hastalarının dikkatli olmasını istiyor.
Doğu Anadolu Bölgesi, batı ve güney kesimlere kıyasla daha serin bir gün geçirecek. Erzurum, Kars, Ağrı ve Van çevrelerinde sıcaklıklar 22 ila 25 derece arasında olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10 derecenin altına düşeceği için serin bir gece yaşanması bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise yaz mevsimi tam anlamıyla kendini hissettiriyor. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin gibi şehirlerde sıcaklık 36 ila 38 derece arasında seyredecek. Güneşli ve açık hava tüm gün etkili olacak. Bölge genelinde sıcak çarpması ve güneş yanıklarına karşı önlem alınması gerektiği vurgulanıyor.
Uzmanlardan önemli uyarılar
7 Haziran'da sıcaklıkların özellikle öğle saatlerinde zirveye ulaşacağına dikkat çeken uzmanlar, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkılmamasını öneriyor. Açık havada çalışanların ise bol su tüketmeleri, serin alanlarda dinlenmeleri ve şapka, güneş gözlüğü gibi koruyucu ekipmanlar kullanmaları tavsiye ediliyor.
Ege ve İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde meydana gelebilecek ani sağanak yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği de hatırlatılıyor.