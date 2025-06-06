Meteoroloji il il uyardı: 7 Haziran hava durumu nasıl olacak?

İç Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar sert bir şekilde yükseliyor. Ankara’da hava açık ve güneşli olacak, sıcaklık ise 33 dereceye ulaşacak. Eskişehir, Konya ve Kayseri gibi şehirlerde sıcaklık 35-36 dereceyi bulabilir. Öğleden sonra bazı yerlerde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar görülebilir. Uzmanlar, özellikle kalp ve tansiyon hastalarının dikkatli olmasını istiyor.