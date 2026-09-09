Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Eylül 2026 Çarşamba gününe ilişkin son hava tahmin raporunu yayımladı.
İstanbul dahil batı ve iç kesimlerde etkili olan serin ve rüzgarlı hava yerini yeni bir sıcak hava dalgasına bırakıyor. Hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, Türkiye genelinde yağışsız ve az bulutlu bir haftaya girildiğini, sıcaklıkların 4 ila 8 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu.
Bugün Doğu Karadeniz'deki 4 ilin iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri beklenirken, uzmanlar 11.00 ile 16.00 saatleri arasına dikkat çekerek güneş çarpması uyarısında bulundu.
SICAKLIKLAR 4 İLA 8 DERECE ARTACAK: SAAT VERİLEREK KRİTİK UYARI YAPILDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftanın hava tablosunu paylaştı:
Ülke genelinde yağışların kesildiğini belirten Tekin, hafta boyunca havanın az bulutlu ve açık geçeceğini, sıcaklıkların ise 4 ila 8 derece birden yükseleceğini kaydetti.
Başkent Ankara'da çarşamba 28 derece olan sıcaklığın perşembe 30, cuma 32 ve hafta sonu yer yer 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
İstanbul'da termometreler 28-29 derece bandında seyrederken, İzmir'de 32-33 derece seviyeleri görülecek.
Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların doğrudan güneşe maruz kalmaması gerektiği vurgulandı.
Deniz suyu sıcaklıkları Ege'de 26-27 dereceye, Doğu Akdeniz ve Antalya Körfezi'nde ise 31-32 dereceye ulaştı.
BUGÜN SADECE 4 İLİN İÇ KESİMLERİNDE YAĞMUR VAR
Meteorolojik değerlendirmelere göre Türkiye genelinde açık bir hava hakim olurken, yalnızca Doğu Karadeniz için bölgesel yağış uyarısı yapıldı:
Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde yağış beklenmiyor; gökyüzü az bulutlu ve açık olacak.
BÖLGE BÖLGE VE İL İL 9 EYLÜL HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. İstanbul 19-28°C, Bursa 16-32°C,
Çanakkale 20-30°C, Kırklareli 15-28°C.
Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık. İzmir 20-32°C, Denizli 21-36°C,
Muğla 21-33°C, Uşak 15-32°C.
Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Antalya 23-34°C, Adana 21-37°C,
Hatay 20-32°C, Burdur 15-33°C.
İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Ankara 12-28°C, Eskişehir 12-30°C,
Konya 14-28°C, Nevşehir 9-25°C.
Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Bolu 10-28°C, Düzce 12-28°C,
Sinop 19-27°C, Zonguldak 16-26°C.
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı bulutlu, iç kesimler yerel sağanak yağışlı. Samsun 16-28°C, Trabzon 16-24°C,
Rize 15-24°C, Amasya 11-27°C.
Doğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık, kuzeyi parçalı bulutlu. Erzurum 2-23°C, Kars 0-21°C,
Malatya 12-28°C, Van 9-23°C.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Diyarbakır 15-34°C, Gaziantep 18-34°C,
Şanlıurfa 21-35°C, Mardin 19-31°C.