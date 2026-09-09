Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Eylül 2026 Çarşamba gününe ilişkin son hava tahmin raporunu yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 1

İstanbul dahil batı ve iç kesimlerde etkili olan serin ve rüzgarlı hava yerini yeni bir sıcak hava dalgasına bırakıyor. Hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, Türkiye genelinde yağışsız ve az bulutlu bir haftaya girildiğini, sıcaklıkların 4 ila 8 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu. 

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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 2

Bugün Doğu Karadeniz'deki 4 ilin iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri beklenirken, uzmanlar 11.00 ile 16.00 saatleri arasına dikkat çekerek güneş çarpması uyarısında bulundu.

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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 3

SICAKLIKLAR 4 İLA 8 DERECE ARTACAK: SAAT VERİLEREK KRİTİK UYARI YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftanın hava tablosunu paylaştı:

Ülke genelinde yağışların kesildiğini belirten Tekin, hafta boyunca havanın az bulutlu ve açık geçeceğini, sıcaklıkların ise 4 ila 8 derece birden yükseleceğini kaydetti.
Başkent Ankara'da çarşamba 28 derece olan sıcaklığın perşembe 30, cuma 32 ve hafta sonu yer yer 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 4

İstanbul'da termometreler 28-29 derece bandında seyrederken, İzmir'de 32-33 derece seviyeleri görülecek.
Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların doğrudan güneşe maruz kalmaması gerektiği vurgulandı.
Deniz suyu sıcaklıkları Ege'de 26-27 dereceye, Doğu Akdeniz ve Antalya Körfezi'nde ise 31-32 dereceye ulaştı.

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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 5

BUGÜN SADECE 4 İLİN İÇ KESİMLERİNDE YAĞMUR VAR

Meteorolojik değerlendirmelere göre Türkiye genelinde açık bir hava hakim olurken, yalnızca Doğu Karadeniz için bölgesel yağış uyarısı yapıldı:

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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 6

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 7

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde yağış beklenmiyor; gökyüzü az bulutlu ve açık olacak.

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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 8

BÖLGE BÖLGE VE İL İL 9 EYLÜL HAVA DURUMU

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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 9

Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. İstanbul 19-28°C, Bursa 16-32°C, 

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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 10

Çanakkale 20-30°C, Kırklareli 15-28°C.

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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 11

Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık. İzmir 20-32°C, Denizli 21-36°C, 

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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 12

Muğla 21-33°C, Uşak 15-32°C.

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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 13

Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Antalya 23-34°C, Adana 21-37°C, 

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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 14

Hatay 20-32°C, Burdur 15-33°C.

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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 15

İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Ankara 12-28°C, Eskişehir 12-30°C, 

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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 16

Konya 14-28°C, Nevşehir 9-25°C.

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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 17

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Bolu 10-28°C, Düzce 12-28°C, 

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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 18

Sinop 19-27°C, Zonguldak 16-26°C.

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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 19

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı bulutlu, iç kesimler yerel sağanak yağışlı. Samsun 16-28°C, Trabzon 16-24°C, 

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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 20

Rize 15-24°C, Amasya 11-27°C.

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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 21

Doğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık, kuzeyi parçalı bulutlu. Erzurum 2-23°C, Kars 0-21°C, 

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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 22

Malatya 12-28°C, Van 9-23°C.

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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 23

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Diyarbakır 15-34°C, Gaziantep 18-34°C, 

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Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın! - Resim: 24

Şanlıurfa 21-35°C, Mardin 19-31°C.

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sağanak yağış hava sıcaklığı