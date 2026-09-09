Meteoroloji il il uyardı: 9 Eylül hava durumu, bakmadan çıkmayın!

İstanbul dahil batı ve iç kesimlerde etkili olan serin ve rüzgarlı hava yerini yeni bir sıcak hava dalgasına bırakıyor. Hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, Türkiye genelinde yağışsız ve az bulutlu bir haftaya girildiğini, sıcaklıkların 4 ila 8 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu.