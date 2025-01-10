Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak geliyor!

Türkiye genelinde kar yağışını bekleyenler için Meteoroloji’den müjdeli haber geldi. Yarın birçok ile kar yağacak. İşte o iller...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritalı hava durumu raporuna göre, 11 Ocak 2025 Cumartesi günü birçok şehirde kar yağışı ve sağanak yağmur bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 2

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, özellikle yüksek kesimlerde etkili olacak kar yağışı, bazı kentlerde beyaz örtü hasretini sona erdirecek. İşte 11 Ocak Cumartesi günü kar yağışı beklenen şehirler:

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Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 3

MARDİN

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Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 4

HAKKARİ

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Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 5

ŞIRNAK

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Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 6

BATMAN

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Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 7

11 Ocak Cumartesi günü sağanak yağmur beklenen iller de belli oldu:

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Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 8

KIRKLARELİ

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Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 9

EDİRNE

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Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 10

TEKİRDAĞ

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İSTANBUL

ÇANAKKALE

BURSA

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MANİSA

İZMİR

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YALOVA

AYDIN

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MUĞLA

DENİZLİ

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UŞAK

KÜTAHYA

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BALIKESİR

ESKİŞEHİR

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Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 17

SAKARYA

ZONGULDAK

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Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 18

BARTIN

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Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 19

BOLU

KOCAELİ

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Hava durumu sağanak yağış kar yağışı