Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak geliyor!
Türkiye genelinde kar yağışını bekleyenler için Meteoroloji’den müjdeli haber geldi. Yarın birçok ile kar yağacak. İşte o iller...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritalı hava durumu raporuna göre, 11 Ocak 2025 Cumartesi günü birçok şehirde kar yağışı ve sağanak yağmur bekleniyor.
Meteoroloji’nin tahminlerine göre, özellikle yüksek kesimlerde etkili olacak kar yağışı, bazı kentlerde beyaz örtü hasretini sona erdirecek. İşte 11 Ocak Cumartesi günü kar yağışı beklenen şehirler:
MARDİN
HAKKARİ
ŞIRNAK
BATMAN
11 Ocak Cumartesi günü sağanak yağmur beklenen iller de belli oldu:
KIRKLARELİ
EDİRNE
TEKİRDAĞ
İSTANBUL
ÇANAKKALE
BURSA
MANİSA
İZMİR
YALOVA
AYDIN
MUĞLA
DENİZLİ
UŞAK
KÜTAHYA
BALIKESİR
ESKİŞEHİR
SAKARYA
ZONGULDAK
BARTIN
BOLU
KOCAELİ