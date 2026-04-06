Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağmur kuvvetli geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Nisan Salı günü için raporunu yayımladı. Birçok ilde nisan ayında sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. İşte o iller...
Yayınlanma: Güncellenme:
İstanbul
Tekirdağ
Yalova
Kocaeli
Bursa
Bilecik
Sakarya
Kütahya
Eskişehir
Bartın
Zonguldak
Bolu
Karabük
Çankırı
Ankara
Kastamonu
Çorum
Yozgat
Sinop
Samsun
Amasya
Ordu
Tokat
Sivas
Giresun
Gümüşhane
Bayburt
Artvin
Ardahan
Kars
Erzurum
Ağrı
Iğdır
Erzincan
Tunceli
Elazığ
Bingöl
Muş
Van
Bitlis
Diyarbakır
Mardin
Batman
Siirt
Şırnak
Hakkari
Malatya
Adıyaman
Şanlıurfa
Kahramanmaraş
Gaziantep
Kilis
Osmaniye
Adana
Hatay
Mersin