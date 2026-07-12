Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar yükseliyor, sağanak yağış geliyor

AKDENİZ'DE TOROSLAR, KUZEYDE KARADENİZ HANTI YAĞIŞLI

Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden itibaren Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyı şeridi ile Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Ayrıca Samsun'un doğu ilçeleri de bu yağış dalgasından etkilenecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor.