Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar yükseliyor, sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelini kapsayan günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve güney kesimlerinde hava sıcaklıkları artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji uzmanları, özellikle İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların yüksek seyredeceğini bildirdi. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu'da termometreler yeniden 40 derece sınırını aşarken, Marmara ve Batı Karadeniz daha serin ve az bulutlu bir gün geçirecek.
AKDENİZ'DE TOROSLAR, KUZEYDE KARADENİZ HANTI YAĞIŞLI
Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden itibaren Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyı şeridi ile Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Ayrıca Samsun'un doğu ilçeleri de bu yağış dalgasından etkilenecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul: 30°C, Az bulutlu ve açık
Bursa: 34°C, Az bulutlu ve açık
Çanakkale: 34°C, Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 31°C, Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Yaz sıcakları etkisini sürdürüyor.
İzmir: 36°C, Az bulutlu ve açık
Manisa: 37°C, Az bulutlu ve açık
Muğla: 37°C, Az bulutlu ve açık
Denizli: 39°C, Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimler yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
Adana: 35°C, Öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya: 35°C, Öğle saatlerinde iç kesimlerinin doğusu yerel sağanak yağışlı
Burdur: 34°C, Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 32°C, Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 33°C, Parçalı ve az bulutlu
Çankırı: 33°C, Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 32°C, Parçalı ve az bulutlu
Konya: 33°C, Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor.
Düzce: 31°C, Az bulutlu ve açık
Kastamonu: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Bolu: 29°C, Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 26°C, Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Samsun'un doğusu yerel sağanak yağışlı.
Samsun: 27°C, Öğle saatlerinde doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize: 27°C, Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon: 26°C, Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Amasya: 33°C, Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleri yağışlı.
Malatya: 36°C, Parçalı ve az bulutlu
Erzurum: 29°C, Parçalı ve çok bulutlu
Kars: 27°C, Öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı
Van: 29°C, Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçecek bölgede kavurucu yaz sıcakları dalgası etkisini tam gaz sürdürüyor.
Şanlıurfa: 42°C, Az bulutlu ve açık
Diyarbakır: 41°C, Az bulutlu ve açık
Mardin: 39°C, Az bulutlu ve açık
Siirt: 39°C, Az bulutlu ve açık