Meteoroloji il il uyardı: Yarın bu illeri sağanak yağış vuracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 7 Eylül 2026 Pazartesi gününe ilişkin yayımladığı hava durumu raporuna göre, sarı kodlu uyarı verilen iller ve sağanak beklenen bölgeler şunlardır...

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji il il uyardı: Yarın bu illeri sağanak yağış vuracak! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 7 Eylül 2026 Pazartesi gününe ilişkin yayımladığı hava durumu raporuna göre, sarı kodlu uyarı verilen iller ve sağanak beklenen bölgeler şunlardır:

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Meteoroloji il il uyardı: Yarın bu illeri sağanak yağış vuracak! - Resim: 2

Doğu Karadeniz (Sarı Kodlu Kuvvetli Sağanak Uyarısı): Rize, Trabzon, 

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Meteoroloji il il uyardı: Yarın bu illeri sağanak yağış vuracak! - Resim: 3

Artvin’in kuzeyi ve Giresun’un doğusu (sabah saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli geçişler).

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Meteoroloji il il uyardı: Yarın bu illeri sağanak yağış vuracak! - Resim: 4

Orta ve Batı Karadeniz Kıyıları: Samsun genelinde aralıklı sağanak; Sinop, 

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Meteoroloji il il uyardı: Yarın bu illeri sağanak yağış vuracak! - Resim: 5

Düzce ve Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak.

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Meteoroloji il il uyardı: Yarın bu illeri sağanak yağış vuracak! - Resim: 6

Doğu Anadolu (Kuzeydoğusu): Başta Ardahan olmak üzere Kars ve 

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Meteoroloji il il uyardı: Yarın bu illeri sağanak yağış vuracak! - Resim: 7

Erzurum’un yüksek çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel yağış geçişleri.

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Meteoroloji il il uyardı: Yarın bu illeri sağanak yağış vuracak! - Resim: 8

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise yağış beklenmiyor; hava az bulutlu ve açık geçerken kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 4 ila 6 derece azalıyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Yarın bu illeri sağanak yağış vuracak! - Resim: 9

Meteoroloji’den 4 İle Sarı Kodlu Alarm: Haftanın İlk Günü Sağanak ve Sıcaklık Düşüşüyle Başlıyor!

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Meteoroloji il il uyardı: Yarın bu illeri sağanak yağış vuracak! - Resim: 10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Eylül Pazartesi gününe ait hava durumu raporunu paylaştı. Doğu Karadeniz kıyı şeridinde yer alan 4 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı verilirken, kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece birden düşeceği bildirildi.

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Meteoroloji il il uyardı: Yarın bu illeri sağanak yağış vuracak! - Resim: 11

Yeni haftanın ilk gününde Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası kuzey hattında etkisini hissettiriyor. Meteoroloji verilerine göre, özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetini artırması öngörülüyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Yarın bu illeri sağanak yağış vuracak! - Resim: 12

Doğu Karadeniz’de 4 İle Sarı Kod: Sel ve Heyelan Uyarısı

MGM'nin uyarı haritasında Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı. Rize ve Artvin genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Yetkililer; bölgede eğimli yamaçlarda heyelan riski, ani su baskınları, sel, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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Meteoroloji il il uyardı: Yarın bu illeri sağanak yağış vuracak! - Resim: 13

Kuzey ve İç Kesimlerde Sıcaklıklar Geriliyor

Sistemle birlikte Karadeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşerek mevsim normallerine iniyor. Ankara’da sıcaklık 27°C’ye gerilerken, Samsun ve Düzce 26°C, Bolu ve Zonguldak ise 25°C seviyelerinde ölçülecek. Rüzgarın da Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege ve Akdeniz'in yükseklerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (saatte 40-60 km) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Yarın bu illeri sağanak yağış vuracak! - Resim: 14

Üç Büyükşehirde Yağış Yok

İstanbul, Ankara ve İzmir’de haftanın ilk günü yağış beklenmiyor. İstanbul’da parçalı bulutlu bir gökyüzüyle birlikte sıcaklığın 28°C, Ankara’da 27°C, İzmir’de ise güneşli havayla birlikte 35°C civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

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