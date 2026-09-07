Meteoroloji il il uyardı: Yarın bu illeri sağanak yağış vuracak!

Kuzey ve İç Kesimlerde Sıcaklıklar Geriliyor

Sistemle birlikte Karadeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşerek mevsim normallerine iniyor. Ankara’da sıcaklık 27°C’ye gerilerken, Samsun ve Düzce 26°C, Bolu ve Zonguldak ise 25°C seviyelerinde ölçülecek. Rüzgarın da Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege ve Akdeniz'in yükseklerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (saatte 40-60 km) esmesi bekleniyor.