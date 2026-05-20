Meteoroloji il il uyardı: Yarın şiddetli fırtına bu illeri etkileyecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü Türkiye genelinde adeta "yağmursuz yer kalmayacak."

 Ülkenin neredeyse tamamını etkisi altına alacak olan yağışlı hava dalgası, gök gürültülü sağanak yağış şeklinde kendisini gösterecek.

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları ve sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda önemle uyarıyor.

Haritada yer alan verilere göre, Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağıştan etkilenecek olan il merkezleri ve tahmin edilen en yüksek/en düşük sıcaklık değerleri şu şekildedir:

Yağış Beklenen İller ve Sıcaklıklar

İstanbul: 22°C / 15°C
Ankara: 22°C / 11°C

İzmir: 25°C / 14°C
Bursa: 22°C / 15°C

Edirne: 27°C / 17°C
Kırklareli: 24°C / 15°C

Tekirdağ: 22°C / 15°C
Çanakkale: 21°C / 15°C

Kocaeli: 21°C / 18°C
Sakarya: 22°C / 16°C

Düzce: 22°C / 15°C
Bolu: 19°C / 12°C

Zonguldak: 19°C / 12°C
Bartın: 23°C / 15°C

Kastamonu: 19°C / 10°C
Sinop: 22°C / 13°C

Samsun: 21°C / 13°C
Ordu: 20°C / 16°C

Giresun: 19°C / 16°C
Trabzon: 18°C / 15°C

Rize: 19°C / 14°C
Artvin: 17°C / 14°C

Ardahan: 13°C / 5°C
Kars: 12°C / 4°C

Iğdır: 17°C / 11°C
Ağrı: 19°C / 8°C

Erzurum: 14°C / 7°C
Erzincan: 18°C / 9°C

Bayburt: 15°C / 10°C
Gümüşhane: 14°C / 8°C

Tokat: 18°C / 12°C
Amasya: 21°C / 11°C

Çorum: 21°C / 10°C
Çankırı: 21°C / 10°C

Karabük: 21°C / 14°C
Kırıkkale: 20°C / 8°C

Yozgat: 17°C / 6°C
Sivas: 15°C / 10°C
Tunceli: 21°C / 10°C

Bingöl: 20°C / 10°C
Muş: 18°C / 8°C

Bitlis: 14°C / 8°C
Van: 15°C / 8°C

Hakkari: 17°C / 11°C
Şırnak: 20°C / 14°C

Siirt: 22°C / 11°C
Batman: 21°C / 9°C

Mardin: 17°C / 12°C
Diyarbakır: 21°C / 12°C

Elazığ: 19°C / 10°C
Malatya: 18°C / 9°C

Adıyaman: 20°C / 11°C
Şanlıurfa: 22°C / 14°C
Gaziantep: 21°C / 11°C

Kilis: 24°C / 15°C
Hatay: 23°C / 14°C
Osmaniye: 20°C / 14°C

Kahramanmaraş: 21°C / 13°C
Adana: 24°C / 15°C
Mersin: 24°C / 15°C

Karaman: 19°C / 11°C
Konya: 19°C / 10°C
Niğde: 17°C / 9°C

Kayseri: 17°C / 10°C
Nevşehir: 17°C / 10°C
Kırşehir: 19°C / 10°C
Aksaray: 20°C / 8°C

Eskişehir: 19°C / 12°C
Afyonkarahisar: 19°C / 10°C
Isparta: 23°C / 11°C

Burdur: 20°C / 14°C
Denizli: 24°C / 14°C
Uşak: 17°C / 9°C

Kütahya: 20°C / 14°C
Manisa: 23°C / 13°C
Balıkesir: 21°C / 15°C

Aydın: 26°C / 16°C
Muğla: 28°C / 15°C

