Meteoroloji illeri paylaştı: Kuvvetli yağış etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Sinop ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı yağış görüleceği tahmin ediliyor. Balıkesir ve Bursa’nın kuzey kesimlerinde de yer yer yağış bekleniyor.

Yağışların büyük bölümünün sağanak şeklinde olması öngörülürken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek noktalarında ve Doğu Anadolu’nun doğusunda kar yağışı bekleniyor. Hatay çevrelerinde ise yağışların yer yer kuvvetli olabileceği ifade edildi.

HAVA SICAKLIĞI

Meteoroloji’ye göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden eseceği, doğu kesimlerde ise güney ve batı yönlü rüzgârların görülebileceği belirtiliyor. Rüzgârın çoğu yerde hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Hatay çevrelerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu ifade edildi.

MARMARA

Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın kuzey kesimlerinde hafif yağmur görülebileceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabilir.

Edirne 15 derece – parçalı ve çok bulutlu

İstanbul 11 derece – parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli 15 derece – parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli 11 derece – parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

EGE

Bölgenin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar 15 derece – parçalı ve az bulutlu

Denizli 20 derece – parçalı ve az bulutlu

İzmir 16 derece – parçalı ve az bulutlu

Manisa 17 derece – parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Akdeniz’in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hatay çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Adana 19 derece – parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak

Antalya 22 derece – parçalı ve çok bulutlu

Hatay 15 derece – aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde yerel kuvvetli yağış

Mersin 20 derece – parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak

İÇ ANADOLU

Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. İç Anadolu’nun doğu kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ankara 14 derece – parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir 14 derece – parçalı ve çok bulutlu

Konya 17 derece – parçalı ve çok bulutlu

Nevşehir 11 derece – parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağış

BATI KARADENİZ

Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde Sinop ve Kastamonu çevrelerinde yağmur ve sağanak görülebilir. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis oluşabilir.

Bolu 12 derece – parçalı ve çok bulutlu

Düzce 11 derece – parçalı ve çok bulutlu

Kastamonu 14 derece – parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak

Zonguldak 10 derece – parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Bölgede çok bulutlu bir hava bekleniyor. Aralıklı yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu ifade ediliyor.

Amasya 14 derece – sabah saatlerinde yağmur ve sağanak

Samsun 12 derece – sabah saatlerinde yağmur ve sağanak

Tokat 12 derece – sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak

Trabzon 12 derece – aralıklı yağmur ve sağanak

DOĞU ANADOLU

Bölgede çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı kesimler ile Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak görülürken doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebilir.

Erzurum 5 derece – sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar

Kars 4 derece – sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar

Malatya 13 derece – sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak

Van 8 derece – aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölgede çok bulutlu bir hava bekleniyor. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak görülebilir.

Diyarbakır 12 derece – sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak

Gaziantep 15 derece – sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak

Siirt 9 derece – sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak

Şanlıurfa 14 derece – sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak