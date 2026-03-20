Meteoroloji illeri paylaştı: Yarın bu şehirlere lapa lapa kar geliyor!
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre hafta sonu birçok ilde kar yeniden etkisini gösterecek. Özellikle iç ve doğu bölgelerde lapa lapa kar yağışı beklenirken, toplam 14 şehir için uyarı yapıldı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahminlere göre 21 Mart Cumartesi günü başta iç ve doğu kesimler olmak üzere birçok şehirde kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde yağışın yoğun şekilde görülmesi bekleniyor.
Kütahya
Afyonkarahisar
Eskişehir
Gümüşhane
Erzincan
Bayburt
Erzurum
Ardahan
Kars
Ağrı
Van
Hakkari
Bitlis
Muş