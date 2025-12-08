Meteoroloji illeri tek tek açıkladı: 9 Aralık’ta bardaktan boşanırcasına yağacak
Meteoroloji, 9 Aralık Salı günü birçok ilde etkisini artıracak sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyarırken, yağışların özellikle bazı bölgelerde şiddetli olacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Aralık 2025 Salı günü yurdun geniş bir bölümünde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Yapılan son değerlendirmelerde, özellikle yer yer gök gürültülü sağanakların etkili olacağı ve yağışın kısa sürede kuvvetli hale gelebileceği belirtildi.
İşte yağışın görüleceği şehirler:
Kocaeli
Yalova
Bursa
Bilecik
Sakarya
Düzce
Zonguldak
Bolu
Bartın
Karabük
Kastamonu
Sinop
Kırıkkale
Yozgat
Kırşehir
Nevşehir
Kayseri
Aksaray
Niğde
Karaman
Konya
Artvin
Mersin
Adana
Hatay
Rize
Kilis
Gaziantep
Adıyaman
Trabzon
Şanlıurfa
Diyarbakır
Mardin
Giresun
Batman
Siirt
Şırnak
Ordu
Samsun
Amasya
Tokat
Sivas