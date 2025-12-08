Meteoroloji illeri tek tek açıkladı: 9 Aralık’ta bardaktan boşanırcasına yağacak

Meteoroloji, 9 Aralık Salı günü birçok ilde etkisini artıracak sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyarırken, yağışların özellikle bazı bölgelerde şiddetli olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Aralık 2025 Salı günü yurdun geniş bir bölümünde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Yapılan son değerlendirmelerde, özellikle yer yer gök gürültülü sağanakların etkili olacağı ve yağışın kısa sürede kuvvetli hale gelebileceği belirtildi.

İşte yağışın görüleceği şehirler:

Kocaeli

Yalova

Bursa

Bilecik

Sakarya

Düzce

Zonguldak

Bolu

Bartın

Karabük

Kastamonu

Sinop

Kırıkkale

Yozgat

Kırşehir

Nevşehir

Kayseri

Aksaray

Niğde

Karaman

Konya

Artvin

Mersin

Adana

Hatay

Rize

Kilis

Gaziantep

Adıyaman

Trabzon

Şanlıurfa

Diyarbakır

Mardin

Giresun

Batman

Siirt

Şırnak

Ordu

Samsun

Amasya

Tokat

Sivas

