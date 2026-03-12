Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kar yağacak şehirler belli oldu

Havaların yeniden soğumasıyla birlikte Türkiye’nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı tahminlere göre 13 Mart 2026 Cuma günü bazı illerde kar yağışı bekleniyor.

İşte kar yağacak iller...