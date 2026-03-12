Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kar yağacak şehirler belli oldu
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar geldi. 13 Mart Cuma günü Türkiye’nin birçok kentinde lapa lapa kar bekleniyor. Hangi iller beyaza bürünecek, kar en çok nerede etkili olacak? İşte o şehirler…
Havaların yeniden soğumasıyla birlikte Türkiye’nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı tahminlere göre 13 Mart 2026 Cuma günü bazı illerde kar yağışı bekleniyor.
İşte kar yağacak iller...
Ağrı
Muş
Bitlis
Hakkari
Van