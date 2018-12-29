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Meteoroloji İstanbul dahil 4 ili uyardı

Marmara Bölgesi'nde yağışların Tekirdağ, Yalova, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul dahil 4 ili uyardı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı 1 ila 3 derece azalacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin genelinde, yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor

Yağışın Tekirdağ, Yalova, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, bölgede güneybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji #istanbul #Tekirdağ #yalova #kocaeli #uyarı
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