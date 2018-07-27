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Meteoroloji İstanbul için saat verdi!

Sağanağın İstanbul'da saat 12.00 ile 18.00 arasında etkili olması bekleniyor

Meteoroloji İstanbul için saat verdi!

Marmara Bölgesi genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli değişiklik olmayacak.

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. 

Sağanağın İstanbul'da saat 12.00 ile 18.00 arasında etkili olması öngörülüyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevrelerinde ise yağmurun yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği bölgede şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması istendi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #sağanak #yağmır #istanbul #meteoroloji
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