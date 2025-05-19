Meteoroloji Marmara'yı uyardı: 10 derece birden!

Meteoroloji kaynakları, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce ve İstanbul için dikkat çeken bir uyarı yayımladı. Perşembe günü itibarıyla bölge genelinde sıcaklıkların 10 derece birden artması bekleniyor.

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın ardından Marmara Bölgesi, haftanın ortasından itibaren yeni bir hava sistemi etkisine giriyor. Uzmanlar, ani sıcaklık artışına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.