Meteoroloji O 5 ili uyardı! 6 Temmuz Pazartesi günü evden o saatlerde dışarı çıkmayın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporlarına göre, Türkiye genelinde yükselişini sürdüren hava sıcaklıkları kritik eşiği aştı.
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sismik sıcaklık dalgaları etkisini artırırken, termometrelerin mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağı 5 kritik şehir için uzmanlardan peş peşe acil durum uyarıları geldi.
6 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla dışarı çıkacak vatandaşların, özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde tedbirli olmaları gerekiyor.
AŞIRI SICAKLARIN VURACAĞI 5 İLİMİZ
Meteorolojik verilere göre pazartesi günü bölgesel ısınmanın tepe noktaya ulaşacağı ve uzmanların alarm durumuna geçtiği o iller şu şekilde sıralandı:
Adıyaman: Gün boyunca etkili olacak açık ve güneşli havanın yanı sıra termometreler yüksek seviyeleri görecek. Bölgede güneş çarpması riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.
Şanlıurfa: Bölgenin en sıcak hatlarından biri olan Şanlıurfa'da, kuru sıcak ve yüksek radyasyon etkisi nedeniyle öğle saatlerinde açık havada bulunulmaması öneriliyor.
Diyarbakır: Mevsim normallerini aşan sıcaklık dalgası kent genelinde etkisini hissettirecek. Asfalt sıcaklığının da artmasıyla birlikte şehir içi trafikte ve açık alanlarda bunaltıcı bir hava hakim olacak.
Batman: Sıcaklıkların ani yükseliş göstereceği Batman'da, tarım işçileri başta olmak üzere açık alanda çalışanların çalışma saatlerini sabah ve akşam serinliğine göre ayarlamaları tavsiye ediliyor.
Siirt: Listede yer alan bir diğer kritik kent olan Siirt'te, 6 Temmuz Pazartesi günü gölgede bile termometrelerin bunaltıcı seviyelerde kalacağı açıklandı.
UZMANLARDAN HAYATİ UYARI: "11.00 İLE 16.00 SAATLERİNE DİKKAT!"
Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve meteoroloji uzmanları, bu 5 ilde yaşayan vatandaşlar için hayati sıvı tüketimi ve koruyucu önlem çağrısı yaptı. Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik açıyla ulaştığı 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça doğrudan güneş altında kalınmaması gerektiği vurgulandı.
Dışarı çıkmak zorunda olanların ise hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri ve bol su tüketmeleri önemle hatırlatıldı.