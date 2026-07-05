Meteoroloji O 5 ili uyardı! 6 Temmuz Pazartesi günü evden o saatlerde dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporlarına göre, Türkiye genelinde yükselişini sürdüren hava sıcaklıkları kritik eşiği aştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji O 5 ili uyardı! 6 Temmuz Pazartesi günü evden o saatlerde dışarı çıkmayın - Resim: 1

 Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sismik sıcaklık dalgaları etkisini artırırken, termometrelerin mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağı 5 kritik şehir için uzmanlardan peş peşe acil durum uyarıları geldi.

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Meteoroloji O 5 ili uyardı! 6 Temmuz Pazartesi günü evden o saatlerde dışarı çıkmayın - Resim: 2

6 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla dışarı çıkacak vatandaşların, özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde tedbirli olmaları gerekiyor.

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Meteoroloji O 5 ili uyardı! 6 Temmuz Pazartesi günü evden o saatlerde dışarı çıkmayın - Resim: 3

AŞIRI SICAKLARIN VURACAĞI 5 İLİMİZ
Meteorolojik verilere göre pazartesi günü bölgesel ısınmanın tepe noktaya ulaşacağı ve uzmanların alarm durumuna geçtiği o iller şu şekilde sıralandı:




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Meteoroloji O 5 ili uyardı! 6 Temmuz Pazartesi günü evden o saatlerde dışarı çıkmayın - Resim: 4

Adıyaman: Gün boyunca etkili olacak açık ve güneşli havanın yanı sıra termometreler yüksek seviyeleri görecek. Bölgede güneş çarpması riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

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Meteoroloji O 5 ili uyardı! 6 Temmuz Pazartesi günü evden o saatlerde dışarı çıkmayın - Resim: 5

Şanlıurfa: Bölgenin en sıcak hatlarından biri olan Şanlıurfa'da, kuru sıcak ve yüksek radyasyon etkisi nedeniyle öğle saatlerinde açık havada bulunulmaması öneriliyor.

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Meteoroloji O 5 ili uyardı! 6 Temmuz Pazartesi günü evden o saatlerde dışarı çıkmayın - Resim: 6

Diyarbakır: Mevsim normallerini aşan sıcaklık dalgası kent genelinde etkisini hissettirecek. Asfalt sıcaklığının da artmasıyla birlikte şehir içi trafikte ve açık alanlarda bunaltıcı bir hava hakim olacak.

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Meteoroloji O 5 ili uyardı! 6 Temmuz Pazartesi günü evden o saatlerde dışarı çıkmayın - Resim: 7

Batman: Sıcaklıkların ani yükseliş göstereceği Batman'da, tarım işçileri başta olmak üzere açık alanda çalışanların çalışma saatlerini sabah ve akşam serinliğine göre ayarlamaları tavsiye ediliyor.

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Meteoroloji O 5 ili uyardı! 6 Temmuz Pazartesi günü evden o saatlerde dışarı çıkmayın - Resim: 8

Siirt: Listede yer alan bir diğer kritik kent olan Siirt'te, 6 Temmuz Pazartesi günü gölgede bile termometrelerin bunaltıcı seviyelerde kalacağı açıklandı.

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Meteoroloji O 5 ili uyardı! 6 Temmuz Pazartesi günü evden o saatlerde dışarı çıkmayın - Resim: 9

UZMANLARDAN HAYATİ UYARI: "11.00 İLE 16.00 SAATLERİNE DİKKAT!"

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve meteoroloji uzmanları, bu 5 ilde yaşayan vatandaşlar için hayati sıvı tüketimi ve koruyucu önlem çağrısı yaptı. Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik açıyla ulaştığı 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça doğrudan güneş altında kalınmaması gerektiği vurgulandı. 

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Meteoroloji O 5 ili uyardı! 6 Temmuz Pazartesi günü evden o saatlerde dışarı çıkmayın - Resim: 10

Dışarı çıkmak zorunda olanların ise hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri ve bol su tüketmeleri önemle hatırlatıldı.

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Hava durumu aşırı sıcaklar