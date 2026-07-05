Meteoroloji O 5 ili uyardı! 6 Temmuz Pazartesi günü evden o saatlerde dışarı çıkmayın

UZMANLARDAN HAYATİ UYARI: "11.00 İLE 16.00 SAATLERİNE DİKKAT!"

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve meteoroloji uzmanları, bu 5 ilde yaşayan vatandaşlar için hayati sıvı tüketimi ve koruyucu önlem çağrısı yaptı. Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik açıyla ulaştığı 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça doğrudan güneş altında kalınmaması gerektiği vurgulandı.