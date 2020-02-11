Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Sağanak yağış, kar ve çığ bekleniyor

MGM'nin açıklamasına göre; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Buna bağlı olarak su baskını ve çığ tehlikesi oluşabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle;

Doğu Karadeniz Kıyılarında Yağmur ve Kar Erimeleri, Yükseklerinde Kar Yağışları Bekleniyor!

Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışları alan Doğu Karadeniz bölgesinde bugünden itibaren güneyli rüzgarlar, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kıyılarda orta ve yer yer kuvvetli ( 20-50 kg/m2) sağanak yağmur, 500-600 m üzeri yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor.

Sağanak yağışlarla birlikte 500 m rakım altındaki bölgelerde kar erimeleri de beklenmektedir.

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı: 12.02.2020 06:00-13.02.2020 23:00

Hadisenin Şiddeti: Kuvvetli Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler: Su Baskını - Ulaşımda Aksamalar

Doğu Anadolu’nun Doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Çığ Tehlikesine Dikkat!

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle, eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı: 09.02.2020 06:00-14.02.2020 10:00

Oluşması Muhtemel Riskler: Çığ Tehlikesi

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