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Meteoroloji o iller için uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Elazığ, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji o iller için uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın parçalı çok bulutlu, Adıyaman, Malatya ve Elazığ'da yağmur ve sağanak yağışlı, Tunceli ve Bingöl'de yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin ise kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece azalacağı tahmin edilen 5 ilde, rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Elazığ ve Tunceli'nin doğu ilçeleri ile Bingöl çevrelerinde, yağışların kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji #Elazığ #tunceli #bingöl
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