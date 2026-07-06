Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Temmuz 2026 Pazartesi gününe ilişkin son hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu - Resim: 1

İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğu hatları, Orta Karadeniz kıyı şeridi, Doğu Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Tokat çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

1 17
Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu - Resim: 2

KRİTİK BÖLGELERE ACİL KODLU KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji, yağışların zamana göre belirli bölgelerde ani ve şiddetli (yerel kuvvetli) olacağını belirterek vatandaşları uyardı. Riskli saatler ve iller şu şekilde haritalandırıldı:

2 17
Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu - Resim: 3

Sabah Saatlerinde Riskli Yerler: Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevreleri.
Öğleden Sonra Riskli Yerler: Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii.
Olası Tehlikelere Dikkat: Kuvvetli yağış dalgası nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında ani gelişen kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemle hatırlatıldı.

3 17
Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu - Resim: 4

BÖLGESEL HAVA DURUMU VE SICAKLIK TAHMİNLERİ
MARMARA
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Ancak öğleden sonra Marmara’nın güneybatısında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL: 30°C - Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 30°C - Parçalı ve az bulutlu

4 17
Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu - Resim: 5

ÇANAKKALE: 31°C - Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 30°C - Parçalı ve az bulutlu

5 17
Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu - Resim: 6

EGE
Az bulutlu havaya ek olarak öğleden sonra iç kesimlerde bulutluluk artacak. Muğla'nın iç bölgeleri ile Afyonkarahisar çevresi sağanak yağışlı geçecek. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar öğleden sonra sert (30-50 km/saat) esecek.

İZMİR: 34°C - Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 34°C - Parçalı bulutlu

6 17
Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu - Resim: 7

MUĞLA: 33°C - Parçalı, zamanla iç kesimleri sağanak yağışlı
KÜTAHYA: 25°C - Parçalı ve az bulutlu

7 17
Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu - Resim: 8

AKDENİZ
İç ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak var. Öğleden sonra özellikle Toroslar mevkiinde yağışlar şiddetini artıracak.

ADANA: 33°C - Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 31°C - Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve batısı sağanak yağışlı

8 17
Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu - Resim: 9

BURDUR: 30°C - Öğleden sonra sağanak yağışl
HATAY: 30°C - Kıyı kesimleri sağanak yağışlı

9 17
Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu - Resim: 10

İÇ ANADOLU
Öğleden sonra bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sağanak yağış geçişleri etkili olacak. Merkez ve kuzey hatlar ise parçalı bulutlu.

ANKARA: 29°C - Parçalı bulutlu
KONYA: 27°C - Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 17
Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu - Resim: 11

ESKİŞEHİR: 27°C - Parçalı bulutlu
YOZGAT: 24°C - Parçalı bulutlu

11 17
Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu - Resim: 12

BATI KARADENİZ
Bölge genelinde yağış beklenmiyor; sakin, parçalı ve az bulutlu bir gün geçirilecek.

BARTIN: 29°C / KASTAMONU: 28°C / BOLU: 26°C / ZONGULDAK: 25°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinde çok bulutlu bir hava hakim. Kıyı şeritleri ile Tokat çevreleri tamamen yağışlı. Samsun, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin hattında yerel kuvvetli yağışlar sel riski barındırıyor.



12 17
Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu - Resim: 13

SAMSUN: 27°C - Çok bulutlu, sabah doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak yağışlı
RİZE: 26°C - Çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak yağışlı

13 17
Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu - Resim: 14

TRABZON: 26°C - Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
AMASYA: 27°C - Parçalı bulutlu

14 17
Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu - Resim: 15

DOĞU ANADOLU
Kuzey kesimlerde sağanak yağışlar var. Erzurum, Kars ve Ardahan hattında öğleden sonra gök gürültülü yağışların şiddetlenmesi bekleniyor. Güney kesimler ise parçalı bulutlu.

ERZURUM: 23°C - Öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak yağışlı

15 17
Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu - Resim: 16

KARS: 20°C - Öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak yağışlı
MALATYA: 33°C / VAN: 27°C - Parçalı bulutlu

16 17
Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu - Resim: 17

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölgede yağış ihtimali yok. Parçalı ve az bulutlu hava ile birlikte termometreler yüksek seviyelerdeki seyrini koruyor.

ŞANLIURFA: 39°C / DİYARBAKIR: 38°C / GAZİANTEP: 34°C / MARDİN: 34°C

17 17
Hava durumu il il hava durumu