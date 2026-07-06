Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu

İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğu hatları, Orta Karadeniz kıyı şeridi, Doğu Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Tokat çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.