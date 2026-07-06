Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Temmuz 2026 Pazartesi gününe ilişkin son hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğu hatları, Orta Karadeniz kıyı şeridi, Doğu Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Tokat çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
KRİTİK BÖLGELERE ACİL KODLU KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji, yağışların zamana göre belirli bölgelerde ani ve şiddetli (yerel kuvvetli) olacağını belirterek vatandaşları uyardı. Riskli saatler ve iller şu şekilde haritalandırıldı:
Sabah Saatlerinde Riskli Yerler: Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevreleri.
Öğleden Sonra Riskli Yerler: Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii.
Olası Tehlikelere Dikkat: Kuvvetli yağış dalgası nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında ani gelişen kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemle hatırlatıldı.
BÖLGESEL HAVA DURUMU VE SICAKLIK TAHMİNLERİ
MARMARA
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Ancak öğleden sonra Marmara’nın güneybatısında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
İSTANBUL: 30°C - Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 30°C - Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 31°C - Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 30°C - Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu havaya ek olarak öğleden sonra iç kesimlerde bulutluluk artacak. Muğla'nın iç bölgeleri ile Afyonkarahisar çevresi sağanak yağışlı geçecek. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar öğleden sonra sert (30-50 km/saat) esecek.
İZMİR: 34°C - Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 34°C - Parçalı bulutlu
MUĞLA: 33°C - Parçalı, zamanla iç kesimleri sağanak yağışlı
KÜTAHYA: 25°C - Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
İç ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak var. Öğleden sonra özellikle Toroslar mevkiinde yağışlar şiddetini artıracak.
ADANA: 33°C - Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 31°C - Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve batısı sağanak yağışlı
BURDUR: 30°C - Öğleden sonra sağanak yağışl
HATAY: 30°C - Kıyı kesimleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Öğleden sonra bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sağanak yağış geçişleri etkili olacak. Merkez ve kuzey hatlar ise parçalı bulutlu.
ANKARA: 29°C - Parçalı bulutlu
KONYA: 27°C - Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 27°C - Parçalı bulutlu
YOZGAT: 24°C - Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Bölge genelinde yağış beklenmiyor; sakin, parçalı ve az bulutlu bir gün geçirilecek.
BARTIN: 29°C / KASTAMONU: 28°C / BOLU: 26°C / ZONGULDAK: 25°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinde çok bulutlu bir hava hakim. Kıyı şeritleri ile Tokat çevreleri tamamen yağışlı. Samsun, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin hattında yerel kuvvetli yağışlar sel riski barındırıyor.
SAMSUN: 27°C - Çok bulutlu, sabah doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak yağışlı
RİZE: 26°C - Çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak yağışlı
TRABZON: 26°C - Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
AMASYA: 27°C - Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Kuzey kesimlerde sağanak yağışlar var. Erzurum, Kars ve Ardahan hattında öğleden sonra gök gürültülü yağışların şiddetlenmesi bekleniyor. Güney kesimler ise parçalı bulutlu.
ERZURUM: 23°C - Öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak yağışlı
KARS: 20°C - Öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak yağışlı
MALATYA: 33°C / VAN: 27°C - Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölgede yağış ihtimali yok. Parçalı ve az bulutlu hava ile birlikte termometreler yüksek seviyelerdeki seyrini koruyor.
ŞANLIURFA: 39°C / DİYARBAKIR: 38°C / GAZİANTEP: 34°C / MARDİN: 34°C