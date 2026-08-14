Meteoroloji o illeri sarıya boyadı: Göz gözü görmeyecek, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı!

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Kıyı Ege'de rüzgarın hızının 60-80 km/saate kadar çıkarak fırtınaya dönüşeceği bildirildi.





