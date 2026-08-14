Meteoroloji o illeri sarıya boyadı: Göz gözü görmeyecek, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 Ağustos Cuma gününe ilişkin güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Kıyı Ege'de rüzgarın hızının 60-80 km/saate kadar çıkarak fırtınaya dönüşeceği bildirildi.
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi, Ordu, Giresun, Rize, Artvin kıyıları ile Kars, Ardahan ve Erzurum’un kuzeydoğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden 60-80 km/saat hızında kısa süreli fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
14 Ağustos İl İl Güncel Sıcaklık ve Hava Durumu
Marmara Bölgesi
İstanbul: 23°C / 28°C (Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Bursa: 21°C / 29°C (Parçalı bulutlu)
Çanakkale: 22°C / 31°C (Parçalı bulutlu)
Kırklareli: 19°C / 29°C (Parçalı bulutlu)
Ege Bölgesi
İzmir: 25°C / 36°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu)
Denizli: 24°C / 37°C (Öğleden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı)
Muğla: 23°C / 37°C (Az bulutlu ve açık)
Uşak: 18°C / 31°C (Öğleden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı)
İç Anadolu Bölgesi
Ankara: 18°C / 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Eskişehir: 18°C / 28°C (Parçalı ve az bulutlu)
Konya: 20°C / 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Niğde: 16°C / 30°C (Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı)
Karadeniz Bölgesi
Bolu: 17°C / 26°C (Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı)
Düzce: 20°C / 27°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Kastamonu: 15°C / 27°C (Kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Zonguldak: 20°C / 26°C (Parçalı bulutlu)
Amasya: 19°C / 28°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Samsun: 21°C / 27°C (Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Trabzon: 24°C / 28°C (Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Rize: 22°C / 28°C (Aralıklı kuvvetli sağanak yağışlı)
Akdeniz Bölgesi
Adana: 26°C / 35°C (Öğleden sonra kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlı)
Antalya: 28°C / 39°C (Az bulutlu ve açık)
Burdur: 20°C / 34°C (Az bulutlu ve açık)
Hatay: 26°C / 32°C (Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı)
Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum: 11°C / 25°C (Kuzeydoğusu yerel kuvvetli sağanak yağışlı)
Kars: 11°C / 25°C (Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı)
Malatya: 20°C / 34°C (Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı)
Van: 15°C / 28°C (Parçalı ve az bulutlu)
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Diyarbakır: 22°C / 39°C (Az bulutlu ve açık)
Gaziantep: 24°C / 36°C (Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı)
Şanlıurfa: 27°C / 38°C (Az bulutlu ve açık)
Mardin: 27°C / 36°C (Az bulutlu ve açık)