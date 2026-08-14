Meteoroloji o illeri sarıya boyadı: Göz gözü görmeyecek, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 Ağustos Cuma gününe ilişkin güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji o illeri sarıya boyadı: Göz gözü görmeyecek, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı! - Resim: 1

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Kıyı Ege'de rüzgarın hızının 60-80 km/saate kadar çıkarak fırtınaya dönüşeceği bildirildi.



1 19
Meteoroloji o illeri sarıya boyadı: Göz gözü görmeyecek, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı! - Resim: 2

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi, Ordu, Giresun, Rize, Artvin kıyıları ile Kars, Ardahan ve Erzurum’un kuzeydoğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden 60-80 km/saat hızında kısa süreli fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

2 19
Meteoroloji o illeri sarıya boyadı: Göz gözü görmeyecek, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı! - Resim: 3

14 Ağustos İl İl Güncel Sıcaklık ve Hava Durumu

3 19
Meteoroloji o illeri sarıya boyadı: Göz gözü görmeyecek, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı! - Resim: 4

Marmara Bölgesi
İstanbul: 23°C / 28°C (Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Bursa: 21°C / 29°C (Parçalı bulutlu)


4 19
Meteoroloji o illeri sarıya boyadı: Göz gözü görmeyecek, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı! - Resim: 5

Çanakkale: 22°C / 31°C (Parçalı bulutlu)
Kırklareli: 19°C / 29°C (Parçalı bulutlu)

5 19
Meteoroloji o illeri sarıya boyadı: Göz gözü görmeyecek, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı! - Resim: 6

Ege Bölgesi
İzmir: 25°C / 36°C (Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu)
Denizli: 24°C / 37°C (Öğleden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı)


6 19
Meteoroloji o illeri sarıya boyadı: Göz gözü görmeyecek, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı! - Resim: 7

Muğla: 23°C / 37°C (Az bulutlu ve açık)
Uşak: 18°C / 31°C (Öğleden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı)

7 19
Meteoroloji o illeri sarıya boyadı: Göz gözü görmeyecek, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı! - Resim: 8

İç Anadolu Bölgesi
Ankara: 18°C / 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Eskişehir: 18°C / 28°C (Parçalı ve az bulutlu)


8 19
Meteoroloji o illeri sarıya boyadı: Göz gözü görmeyecek, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı! - Resim: 9

Konya: 20°C / 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Niğde: 16°C / 30°C (Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı)

9 19
Meteoroloji o illeri sarıya boyadı: Göz gözü görmeyecek, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı! - Resim: 10

Karadeniz Bölgesi
Bolu: 17°C / 26°C (Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı)
Düzce: 20°C / 27°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Kastamonu: 15°C / 27°C (Kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)




10 19
Meteoroloji o illeri sarıya boyadı: Göz gözü görmeyecek, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı! - Resim: 11

Zonguldak: 20°C / 26°C (Parçalı bulutlu)
Amasya: 19°C / 28°C (Parçalı ve çok bulutlu)

11 19
Meteoroloji o illeri sarıya boyadı: Göz gözü görmeyecek, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı! - Resim: 12

Samsun: 21°C / 27°C (Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Trabzon: 24°C / 28°C (Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

12 19
Meteoroloji o illeri sarıya boyadı: Göz gözü görmeyecek, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı! - Resim: 13

Rize: 22°C / 28°C (Aralıklı kuvvetli sağanak yağışlı)

13 19
Meteoroloji o illeri sarıya boyadı: Göz gözü görmeyecek, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı! - Resim: 14

Akdeniz Bölgesi
Adana: 26°C / 35°C (Öğleden sonra kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlı)
Antalya: 28°C / 39°C (Az bulutlu ve açık)


14 19
Meteoroloji o illeri sarıya boyadı: Göz gözü görmeyecek, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı! - Resim: 15

Burdur: 20°C / 34°C (Az bulutlu ve açık)
Hatay: 26°C / 32°C (Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı)

15 19
Meteoroloji o illeri sarıya boyadı: Göz gözü görmeyecek, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı! - Resim: 16

Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum: 11°C / 25°C (Kuzeydoğusu yerel kuvvetli sağanak yağışlı)
Kars: 11°C / 25°C (Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı)


16 19
Meteoroloji o illeri sarıya boyadı: Göz gözü görmeyecek, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı! - Resim: 17

Malatya: 20°C / 34°C (Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı)
Van: 15°C / 28°C (Parçalı ve az bulutlu)

17 19
Meteoroloji o illeri sarıya boyadı: Göz gözü görmeyecek, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı! - Resim: 18

Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Diyarbakır: 22°C / 39°C (Az bulutlu ve açık)
Gaziantep: 24°C / 36°C (Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı)

18 19
Meteoroloji o illeri sarıya boyadı: Göz gözü görmeyecek, fırtına ve gök gürültülü sağanak alarmı! - Resim: 19

Şanlıurfa: 27°C / 38°C (Az bulutlu ve açık)
Mardin: 27°C / 36°C (Az bulutlu ve açık)

19 19
sağanak yağış Hava durumu