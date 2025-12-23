Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Kar, yağmur ve sis kapıda, bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Aralık 2025 tarihli güncel hava durumu raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 23 Aralık 2025 Salı günü yurt genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz bölgelerinde yağış bekleniyor.

Ayrıca İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar illerinin de günü yağışlı geçireceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde ise pus ve sis hadisesi görülecek.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak etkili olacak. Soğuk havanın etkisiyle Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA:

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Bursa: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 13°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kırklareli: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu

EGE:

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış geçişleri görülecek. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Afyonkarahisar: 7°C, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Denizli: 14°C, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İzmir: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu

Muğla: 12°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ:

Batı Akdeniz'de aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Adana: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu

Antalya: 15°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu

Isparta: 12°C, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU:

Bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde aralıklı yağmur bekleniyor. Kuzeydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerde ise yer yer kar yağışı görülecek.

Ankara: 7°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

Eskişehir: 7°C, Çok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu

Kayseri: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu

Konya: 10°C, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ:

İç kesimler ile Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacak.

Bolu: 7°C, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

Düzce: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu

Sinop: 14°C, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Zonguldak: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ:

Orta Karadeniz bölümünde aralıklı yağmur bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülecek.

Amasya: 7°C, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Rize: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 13°C, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Trabzon: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU:

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis etkili olacak.

Erzurum: 3°C, Parçalı ve çok bulutlu

Kars: 2°C, Parçalı ve çok bulutlu

Malatya: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu

Van: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU:

Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Batman: 13°C, Parçalı bulutlu

Diyarbakır: 11°C, Parçalı bulutlu

Gaziantep: 11°C, Parçalı bulutlu

Mardin: 10°C, Parçalı bulutlu

