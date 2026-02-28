Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Pazar günü yola çıkacaklar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre Pazar günü ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden hava koşullarına rağmen bazı bölgelerde yoğun sis ve pus etkili olacak.

Raporda, görüş mesafesini azaltabilecek meteorolojik hadiselerin sürücüler açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

İşte o şehirler...