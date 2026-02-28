Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Pazar günü yola çıkacaklar dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre 1 Mart 2026 Pazar günü bazı şehirlerde yoğun sis ve pus etkili olacak. Sürücülerin görüş mesafesine dikkat etmesi gerekiyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre Pazar günü ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden hava koşullarına rağmen bazı bölgelerde yoğun sis ve pus etkili olacak.
Raporda, görüş mesafesini azaltabilecek meteorolojik hadiselerin sürücüler açısından risk oluşturabileceği belirtildi.
İşte o şehirler...
Yalova
Muğla
Burdur
Isparta