Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Yarın birçok bölgede hayat olumsuz etkilenecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ocak Perşembe günü için kritik bir rapor yayımlayarak birçok ilde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Kış ortasında beklenen şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkileyebilir.
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 15 Ocak 2026 Perşembe günü yurdun genelinde hava muhalefeti yaşanacak.
Yapılan açıklamada, 15 Ocak Perşembe günü görülecek yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı belirtildi. Kış aylarında meydana gelecek bu ani ve şiddetli yağışların, vatandaşları hazırlıksız yakalayabileceğine dikkat çekildi.
İşte Meteoroloji'nin işaret ettiği ve sağanak yağışın etkili olacağı o şehirler...
Düzce
Bartın
Karabük
Sinop
Samsun
Amasya
Tokat
Ordu
Giresun