Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Yarın birçok bölgede hayat olumsuz etkilenecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ocak Perşembe günü için kritik bir rapor yayımlayarak birçok ilde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Kış ortasında beklenen şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkileyebilir.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 15 Ocak 2026 Perşembe günü yurdun genelinde hava muhalefeti yaşanacak. 

Yapılan açıklamada, 15 Ocak Perşembe günü görülecek yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı belirtildi. Kış aylarında meydana gelecek bu ani ve şiddetli yağışların, vatandaşları hazırlıksız yakalayabileceğine dikkat çekildi.

İşte Meteoroloji'nin işaret ettiği ve sağanak yağışın etkili olacağı o şehirler...

Düzce

Bartın

Karabük

Sinop

Samsun

Amasya

Tokat

Ordu

Giresun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış