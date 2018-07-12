Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yurdun halen Basra alçak merkezi ile iç ve doğu kesimlerde etkili olan sıcak havanın etkisi altında bulunduğu belirtildi.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 3 ile 7 derece üzerinde seyrettiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu akşam saatlerinden itibaren ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin edilmektedir. Akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların 16 Temmuz Pazartesi gününe kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklarla etkili olacağı beklenmektedir. Bölgede görülecek yağışların, üç günlük periyotta Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Giresun,Trabzon, Rize ve Artvin'de toplamda metrekareye 100-200 kilogram yağış bırakacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."



Açıklamada, kuzeydoğu kesimlerdeki serin ve yağışlı hava neticesinde hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey ve doğu kesimlerde azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiği de kaydedildi.