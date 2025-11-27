Meteoroloji: Pazartesi günü kar yağışı 13 ilde etkili olacak

Meteoroloji, pazar günü başlayacak kar yağışının 13 ilde etkili olacağını açıkladı. Kar yağışının Pazartesi günü toplam 13 ilde etkili olacağı öngörülüyor. Yoğun kar, buzlanma ve don nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji: Pazartesi günü kar yağışı 13 ilde etkili olacak - Resim: 1

METEOROLOJİ’DEN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü itibarıyla birçok şehirde kar yağışının etkili olacağını duyurdu.  Pazartesi günü kar yağışının 13 ilde  etkili olması bekleniyor

Yağışların Aralık ayının ilk gününde de devam etmesi bekleniyor.

İşte yağış beklenen illerimiz...

1 12
Meteoroloji: Pazartesi günü kar yağışı 13 ilde etkili olacak - Resim: 2

ARDAHAN

2 12
Meteoroloji: Pazartesi günü kar yağışı 13 ilde etkili olacak - Resim: 3

KARS

3 12
Meteoroloji: Pazartesi günü kar yağışı 13 ilde etkili olacak - Resim: 4

AĞRI

4 12
Meteoroloji: Pazartesi günü kar yağışı 13 ilde etkili olacak - Resim: 5

VAN

5 12
Meteoroloji: Pazartesi günü kar yağışı 13 ilde etkili olacak - Resim: 6

HAKKARİ

6 12
Meteoroloji: Pazartesi günü kar yağışı 13 ilde etkili olacak - Resim: 7

BİTLİS

7 12
Meteoroloji: Pazartesi günü kar yağışı 13 ilde etkili olacak - Resim: 8

MUŞ


8 12
Meteoroloji: Pazartesi günü kar yağışı 13 ilde etkili olacak - Resim: 9


ERZURUM

9 12
Meteoroloji: Pazartesi günü kar yağışı 13 ilde etkili olacak - Resim: 10

BAYBURT


10 12
Meteoroloji: Pazartesi günü kar yağışı 13 ilde etkili olacak - Resim: 11

BİNGÖL


11 12
Meteoroloji: Pazartesi günü kar yağışı 13 ilde etkili olacak - Resim: 12

SİVAS

12 12
kar ne zaman yağacak Hava durumu kar yağışı