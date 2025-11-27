Meteoroloji: Pazartesi günü kar yağışı 13 ilde etkili olacak
Meteoroloji, pazar günü başlayacak kar yağışının 13 ilde etkili olacağını açıkladı. Kar yağışının Pazartesi günü toplam 13 ilde etkili olacağı öngörülüyor. Yoğun kar, buzlanma ve don nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.
METEOROLOJİ’DEN KAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü itibarıyla birçok şehirde kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Pazartesi günü kar yağışının 13 ilde etkili olması bekleniyor
Yağışların Aralık ayının ilk gününde de devam etmesi bekleniyor.
İşte yağış beklenen illerimiz...
ARDAHAN
KARS
AĞRI
VAN
HAKKARİ
BİTLİS
MUŞ
ERZURUM
BAYBURT
BİNGÖL
SİVAS