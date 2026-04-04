Meteoroloji peş peşe uyardı: Çamur yağacak, fırtına kopacak! İşte bölge bölge 4 Nisan hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye geneli çok bulutlu ve yağışlı bir havanın etkisine giriyor. Ege kıyılarında kuvvetli sağanak ve çamur şeklinde yağış, Doğu bölgelerinde çığ tehlikesi, Güneydoğu ve Doğu Akdeniz'de ise toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yaşanacak hava durumu gelişmelerine ve risklere ilişkin son değerlendirmelerini yayımladı.
Yapılan analizlere göre, Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava durumu etkili olacak. Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin illeri dışında kalan tüm bölgelerde aralıklı yağış geçişleri görülecek.
Hava sıcaklıklarında ise belirgin bir değişiklik yaşanmayacak ve sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Yurt genelinde etkili olacak yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer ise gök gürültülü sağanak şeklinde düşmesi tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusundaki yüksek kesimlerde ise yağışlar karla karışık yağmur ve yer yer kar olarak yüzünü gösterecek.
EGE KIYILARI İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE ÇAMUR UYARISI
Meteoroloji, özellikle Ege kıyılarında beklenen yerel kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Bu bölgede yaşanabilecek sel, su baskını ve yıldırım risklerinin yanı sıra, yağış anında ortaya çıkacak kuvvetli rüzgar ile çamur şeklinde yağış ihtimaline dikkat çekildi. Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
RÜZGAR BAZI BÖLGELERDE FIRTINAYA DÖNÜŞECEK
Rüzgarın Türkiye genelinde ağırlıklı olarak güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde rüzgarın hızını artırarak saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor. Kurum, bu iki bölgede kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimler için de kritik bir uyarı yapıldı. Bu bölgelerde çığ tehlikesi ve kar erimesi riskinin bulunduğu belirtilerek bölge halkının yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması gerektiği ifade edildi.
GÜNEY BÖLGELERİNDE TOZ TAŞINIMI
Yağış ve rüzgar uyarılarına ek olarak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer toz taşınımı beklendiği açıklandı. Meteoroloji yetkilileri, toz taşınımı sebebiyle hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.
İşte bölge bölge 4 Nisan hava durumu raporu:
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Bartın ve Kastamonu kıyıları hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 16°C
Çok bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 19°C
Çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde batısı, gece saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi güneydoğudan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, batısı akşam 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.