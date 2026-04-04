Meteoroloji peş peşe uyardı: Çamur yağacak, fırtına kopacak! İşte bölge bölge 4 Nisan hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye geneli çok bulutlu ve yağışlı bir havanın etkisine giriyor. Ege kıyılarında kuvvetli sağanak ve çamur şeklinde yağış, Doğu bölgelerinde çığ tehlikesi, Güneydoğu ve Doğu Akdeniz'de ise toz taşınımı bekleniyor.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yaşanacak hava durumu gelişmelerine ve risklere ilişkin son değerlendirmelerini yayımladı.

1 22
Yapılan analizlere göre, Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava durumu etkili olacak. Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin illeri dışında kalan tüm bölgelerde aralıklı yağış geçişleri görülecek.

2 22
Hava sıcaklıklarında ise belirgin bir değişiklik yaşanmayacak ve sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

3 22
Yurt genelinde etkili olacak yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer ise gök gürültülü sağanak şeklinde düşmesi tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusundaki yüksek kesimlerde ise yağışlar karla karışık yağmur ve yer yer kar olarak yüzünü gösterecek.

4 22
EGE KIYILARI İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE ÇAMUR UYARISI

Meteoroloji, özellikle Ege kıyılarında beklenen yerel kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Bu bölgede yaşanabilecek sel, su baskını ve yıldırım risklerinin yanı sıra, yağış anında ortaya çıkacak kuvvetli rüzgar ile çamur şeklinde yağış ihtimaline dikkat çekildi. Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

5 22
RÜZGAR BAZI BÖLGELERDE FIRTINAYA DÖNÜŞECEK

Rüzgarın Türkiye genelinde ağırlıklı olarak güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde rüzgarın hızını artırarak saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor. Kurum, bu iki bölgede kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

6 22
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimler için de kritik bir uyarı yapıldı. Bu bölgelerde çığ tehlikesi ve kar erimesi riskinin bulunduğu belirtilerek bölge halkının yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması gerektiği ifade edildi.

7 22
GÜNEY BÖLGELERİNDE TOZ TAŞINIMI

Yağış ve rüzgar uyarılarına ek olarak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer toz taşınımı beklendiği açıklandı. Meteoroloji yetkilileri, toz taşınımı sebebiyle hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

8 22
İşte bölge bölge 4 Nisan hava durumu raporu:

9 22
MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

10 22
EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

11 22
AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 22
İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

13 22
BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Bartın ve Kastamonu kıyıları hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

14 22
ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

15 22
DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

16 22
GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C
Çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C
Çok bulutlu

17 22
DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde batısı, gece saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

18 22
MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

19 22
EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

20 22
AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi güneydoğudan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, batısı akşam 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

21 22
VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

22 22
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu sağanak toz taşınımı