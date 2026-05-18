Meteoroloji peş peşe uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, o iller için kritik saatler başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünde etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarı yayımladı. İşte bölge bölge 18 Mayıs hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin son değerlendirmelerini yayımladı.

Kurumun verilerine göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir hava sisteminin etkisi altına giriyor. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz genelinde yağışlı havanın hakim olacağı öngörülüyor. Bununla birlikte Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Kayseri ve Niğde çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Çorum ve çevresi hariç olmak üzere Orta ve Doğu Karadeniz hattında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aynı zamanda Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde de şiddetli yağışlar etkisini gösterecek. Beklenen bu kuvvetli yağışlar sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Güncel sıcaklıkların İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde 3 ila 5 derece azalacağı öngörülüyor. Yurdun diğer yerlerinde ise hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın yurdun batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden eseceği belirtilirken, doğu kesimlerde güney yönlerden etkili olacağı açıklandı. Rüzgarın genel itibarıyla hafif, ara sıra ise orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Çorum dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, sabah doğusu 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’nin güneyi 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde batısı 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6, akşam saatlerinde batısı 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 0,50 ila 1,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

